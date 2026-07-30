Дефіцит продуктів у Хмельницькій області наразі не очікується, попри несприятливі прогнози щодо врожаю томатів у світі, пише Politeka.net.

Фахівці зазначають, що український ринок залишається забезпеченим, а сезонне збільшення пропозиції вже сприяє поступовому зниженню цін.

У 2026 році виробники помідорів у кількох країнах зазнали значних втрат через посуху, спеку, град і сильні зливи. Найбільше постраждали Каліфорнія, Іспанія, Іран та Греція. Водночас Італія й Китай змогли збільшити обсяги вирощування, що частково компенсує скорочення світового виробництва.

У Європі вартість томатів залишається підвищеною. Експерти пов'язують таку ситуацію з погодними аномаліями, які негативно вплинули на врожайність і стабільність постачання.

В Україні тенденція інша. Після весняного подорожчання овочі почали дешевшати завдяки масовому надходженню продукції нового сезону. У магазинах середні розцінки вже нижчі, ніж на початку літа, а на продовольчих ринках можна знайти ще вигідніші пропозиції.

Дефіцит продуктів у Хмельницькій області також малоймовірний, адже аграрії очікують достатній урожай. Почесний президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак зазначає, що весняні заморозки спричинили втрати окремим господарствам, однак повторні посіви дали змогу компенсувати частину збитків.

За прогнозами, найнижчі ціни на помідори традиційно припадуть на кінець липня, серпень і початок вересня. Саме тоді на прилавках буде найбільше продукції з відкритого ґрунту, що посилить конкуренцію між продавцями.

Аналітики додають, що ризики для вартості залишаються лише у випадку тривалих погодних аномалій або скорочення імпортних поставок. Наразі ж український ринок демонструє стабільність, а прогнозований урожай промислових томатів становить близько 550 тисяч тонн.

Джерело: telegraf

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