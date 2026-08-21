Дефіцит продуктів в Миколаївській області у цьому випадку не обов’язково означатиме повну відсутність картоплі в магазинах.

Дефіцит продуктів в Миколаївській області може проявитися через майбутнє скорочення врожаю картоплі, адже тривала спека та нестача вологи негативно вплинули на формування бульб, повідомляє Politeka.

За оцінкою директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, у багатьох регіонах критична нестача води припала на період бутонізації та цвітіння рослин. За температури понад 37 °C протягом кількох днів культура витрачала значну частину вологи на охолодження замість розвитку бульб.

Навіть зрошення не завжди допомагало уникнути втрат. Після тривалого температурного стресу врожайність на окремих полях могла зменшитися приблизно на 7 тонн із гектара.

Через це восени вартість картоплі може зрости приблизно на 30%. Найбільш помітне підвищення прогнозують ближче до кінця осіннього сезону.

Наразі ситуація протилежна. Активний збір ранніх сортів та бажання фермерів швидше реалізувати продукцію спричинили тимчасове зниження закупівельної вартості. Нині вона перебуває на рівні близько 6,5–7 грн за кілограм.

Однак нинішній цінник не гарантує збереження такої тенденції надалі. Після завершення масового збору пропозиція може скоротитися, а втрати врожайності створять додатковий тиск на ринок.

Дефіцит продуктів в Миколаївській області у цьому випадку не обов’язково означатиме повну відсутність картоплі в магазинах. Основним ризиком для споживачів може стати саме помітне подорожчання базового овочу.

Економісти також не прогнозують загального продовольчого дефіциту в країні. За їхньою оцінкою, головна проблема для населення полягає у зниженні купівельної спроможності, а не у фізичній нестачі харчів.

Отже, робити великі запаси картоплі наперед немає очевидної потреби. Водночас восени покупцям варто враховувати можливу зміну вартості через погодні втрати та скорочення пропозиції.

Джерело: glavred

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