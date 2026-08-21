Графіки відключення світла будуть тривати багато годин поспіль у Кіровоградській області на 22 серпня.

У Кіровоградській області 22 липня за окремими адресами заплановані тривалі графіки відключення світла, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 22 серпня пов’язані з проведенням планових, профілактичних і ремонтних робіт на електромережах. Під час робіт енергетики виконуватимуть необхідне технічне обслуговування та оновлення обладнання. Через це мешканцям окремих населених пунктів доведеться на кілька годин залишитися без електроенергії.

За даними АТ «Кіровоградобленерго», у населеному пункті Долинська 22 серпня електропостачання обмежать з 09:00 до 18:00. До графіка потрапили такі адреси:

Гетьмана Івана Мазепи — 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 5, 7, 9;

Яра Славутича — 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 146, 148, 150, 152, 154, 158, 160, 162, 162а, 164;

Залізничний — 2;

Чумацький Шлях — 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 254, 258, 260, 262;

Мічуріна — 183–207, 207а, 209–211, 213, 214, 216, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 297, 299, 301, 303, 305, 309, 311, 313, 319, 321, 325, 329, 333, 343;

Польова — 2, 203, 205, 207, 209, 211, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 243, 245, 247;

Героїв Крут — 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 222, 224;

Транспортний — 2;

Василя Поліщука — 31, 33, 35–40, 41, 43–59, 61–68, 70, 72;

Корольова — 1, 10–23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 6, 7, 8, 9;

Ольги Долинської — 1, 10–24, 26, 28, 28а, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Широка — 1, 10–18, 24, 26, 28, 3, 30, 34, 5, 6, 7, 9.

У села Маловодяне також заплановане знеструмлення з 09:00 до 18:00. Воно стосуватиметься одного будинку:

Затишна — 51.

В населеному пункті Олександрівка електроенергію відключатимуть на вісім годин — з 09:00 до 17:00. До переліку потрапили такі адреси:

Олександра Назаренка — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36–46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

Юрія Кулинича — 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44;

Ярослава Мудрого — 37, 44;

О. Куценова — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Молодіжна — 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8;

Щаслива — 10, 12, 14, 16, 2, 6, 8;

Захисників Херсону — 10, 11, 13;

Одеська — 10, 11, 12, 14.

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