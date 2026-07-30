Дефицит продуктов в Хмельницкой области затронул важный для украинцев товар.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области пока не ожидается, несмотря на неблагоприятные прогнозы по урожаю томатов в мире, пишет Politeka.net.

Специалисты отмечают, что украинский рынок остается обеспеченным, а сезонный рост предложения уже способствует постепенному снижению цен.

В 2026 году производители помидоров в нескольких странах понесли значительные потери из-за засухи, жары, града и сильных ливней. Больше всего пострадали Калифорния, Испания, Иран и Греция. В то же время, Италия и Китай смогли увеличить объемы выращивания, что частично компенсирует сокращение мирового производства.

В Европе стоимость томатов остается повышенной. Эксперты связывают ситуацию с погодными аномалиями, которые негативно повлияли на урожайность и стабильность поставок.

В Украине тенденция другая. После весеннего удорожания овощи начали дешеветь благодаря массовому поступлению продукции нового сезона. В магазинах средние цены уже ниже, чем в начале лета, а на продовольственных рынках можно найти еще более выгодные предложения.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области тоже маловероятен, ведь аграрии ожидают достаточный урожай. Почетный президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак отмечает, что весенние заморозки повлекли потери отдельным хозяйствам, однако повторные посевы позволили компенсировать часть убытков.

По прогнозам, самые низкие цены на помидоры традиционно придутся на конец июля, август и начало сентября. Именно тогда на прилавках будет больше всего продукции из открытого грунта, что усилит конкуренцию между продавцами.

Аналитики добавляют, что риски стоимости остаются только в случае длительных погодных аномалий или сокращения импортных поставок. В настоящее время украинский рынок демонстрирует стабильность, а прогнозируемый урожай промышленных томатов составляет около 550 тысяч тонн.

Источник: telegraf

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право