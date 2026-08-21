Українців попередили про планові графіки відключення світла, які запланували у Полтавській області на суботу, 22 серпня, пише Politeka.net.
У Полтавській області на 22 серпня заплановані тимчасові обмеження електропостачання. Відключення торкнуться окремих населених пунктів та конкретних адрес. Тривалість перерви залежатиме від місця проведення робіт: у частини споживачів електроенергії не буде до дев’яти годин.
У Забрідках електропостачання планують обмежити 22 серпня з 08:00 до 17:00. Таким чином, максимально можлива тривалість відключення становитиме до дев’яти годин. До графіка потрапили такі адреси:
- Берегова — 1, 2;
- Весела — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15;
- Дачний — 4, 5, 6;
- Заїжджа — 4, 6, 6а, 8, 18, 20;
- Заїжджий — 1, 3, 10;
- Ласкавий — 2, 3, 5, 7;
- Лісний — 3;
- Михайла Грушевського — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28;
- Молодіжна — 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19;
- Овксентія Бужинського — 1, 2А, 2Г, 3, 9, 11, 13, 15;
- Озерна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12;
- Перемоги — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27;
- Польова — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53;
- Пролетарська — 14;
- Рибальський — 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17;
- Садова — 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29;
- Тихий — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13;
- Федірцівський — 1, 2, 3, 5;
- Козацький — 1, 1-А, 2, 4, 8, 10.
У Великих Солонцях перерва в електропостачанні запланована з 08:00 до 18:00. Без світла окремі споживачі можуть залишатися до десяти годин. Обмеження стосуватимуться таких адрес:
- Молодіжна — 1–12;
- Пилипа Садового — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
- Шевченка — 8, 11а, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41;
- Щаслива — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 46, 48, 50, 52, 54.
Ще один населений пункт, де заплановані тривалі обмеження, — Клюсівка. Тут електроенергію планують відключати 22 серпня з 08:00 до 18:00. До переліку увійшли вулиці:
- Ветеранів — 3, 4, 5;
- Єрофея Токаря — 3, 5, 6, 8, 9, 10;
- Живилівська — 3/1, 5, 5/2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72;
- Квітковий — 4, 5, 6;
- Лугова — 4, 6;
- Луговий — 3, 8, 10;
- Молодіжна — 10;
- Перемоги — 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- Рибачий — 2, 3, 4, 5;
- Садовий — 3, 4, 6;
- Ювілейна — 2/1, 4, 5, 6/2, 7, 9, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а.
Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада.
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