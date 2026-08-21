Графіки відключення світла у Полтавській області на 22 серпня будуть діяти багато годин поспіль.

Українців попередили про планові графіки відключення світла, які запланували у Полтавській області на суботу, 22 серпня, пише Politeka.net.

У Полтавській області на 22 серпня заплановані тимчасові обмеження електропостачання. Відключення торкнуться окремих населених пунктів та конкретних адрес. Тривалість перерви залежатиме від місця проведення робіт: у частини споживачів електроенергії не буде до дев’яти годин.

У Забрідках електропостачання планують обмежити 22 серпня з 08:00 до 17:00. Таким чином, максимально можлива тривалість відключення становитиме до дев’яти годин. До графіка потрапили такі адреси:

Берегова — 1, 2;

Весела — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15;

Дачний — 4, 5, 6;

Заїжджа — 4, 6, 6а, 8, 18, 20;

Заїжджий — 1, 3, 10;

Ласкавий — 2, 3, 5, 7;

Лісний — 3;

Михайла Грушевського — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28;

Молодіжна — 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19;

Овксентія Бужинського — 1, 2А, 2Г, 3, 9, 11, 13, 15;

Озерна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12;

Перемоги — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27;

Польова — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53;

Пролетарська — 14;

Рибальський — 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17;

Садова — 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29;

Тихий — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13;

Федірцівський — 1, 2, 3, 5;

Козацький — 1, 1-А, 2, 4, 8, 10.

У Великих Солонцях перерва в електропостачанні запланована з 08:00 до 18:00. Без світла окремі споживачі можуть залишатися до десяти годин. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Молодіжна — 1–12;

Пилипа Садового — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

Шевченка — 8, 11а, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41;

Щаслива — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 46, 48, 50, 52, 54.

Ще один населений пункт, де заплановані тривалі обмеження, — Клюсівка. Тут електроенергію планують відключати 22 серпня з 08:00 до 18:00. До переліку увійшли вулиці:

Ветеранів — 3, 4, 5;

Єрофея Токаря — 3, 5, 6, 8, 9, 10;

Живилівська — 3/1, 5, 5/2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72;

Квітковий — 4, 5, 6;

Лугова — 4, 6;

Луговий — 3, 8, 10;

Молодіжна — 10;

Перемоги — 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

Рибачий — 2, 3, 4, 5;

Садовий — 3, 4, 6;

Ювілейна — 2/1, 4, 5, 6/2, 7, 9, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада.

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