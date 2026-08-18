Безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне не лише в сільській місцевості.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти за кількома актуальними пропозиціями, зокрема у приватних будинках та квартирах, пише Politeka.net.

Частина власників готова надати помешкання на тривалий термін в обмін на допомогу по господарству або сплату комунальних послуг.

У селі Макіївка Білоцерківського району пропонують утеплений цегляний будинок із двома вільними місцями. Оселя обладнана електрикою, газом, інтернетом, водою зі свердловини та системами опалення. Всередині є меблі, холодильник, морозильна камера, телевізор, пральна машина й бойлер.

Плата за оренду відсутня — мешканцям потрібно покривати лише комунальні витрати. Власник також зазначає особливу умову: нові жильці мають скласти компанію 72-річному дідусю, який є пенсіонером та колишнім лікарем, допомагати з приготуванням їжі й спілкуватися з ним.

Ще один варіант розташований у Вишгородському районі. Окрему кімнату готові надати самотній жінці віком від 50 до 60 років на довгий період.

Проживання передбачене разом із 84-річною власницею будинку. Від майбутньої мешканки очікують посильної побутової допомоги: приготування їжі, прибирання та догляду за будинком і невеликою присадибною територією.

У помешканні є ванна, санвузол, газовий котел, пічне опалення та Wi-Fi. На території облаштовані сад, погріб і господарські споруди. Поруч розташовані ліс та річка Десна, а відстань до Києва становить близько 20 кілометрів.

У столиці також є пропозиція для переселенців. На Вигурівському бульварі можна безкоштовно проживати в окремій кімнаті двокімнатної квартири. Власники готові розглянути жінку, подружжя або маму з дитиною до 11 років.

Від мешканців очікують допомоги з приготуванням їжі, підтриманням порядку та нескладними побутовими справами для літніх людей. Серед основних вимог — охайність, відповідальність, спокійний характер і відсутність шкідливих звичок.

Таким чином, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне не лише в сільській місцевості, а й безпосередньо у столиці. Перед домовленістю варто заздалегідь уточнити умови проживання, кількість вільних місць, тривалість поселення та перелік обов’язків.

Джерело: Допомагай

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