Радимо заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Полтавській області на 6 та 7 серпня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 6 та 7 серпня запроваджуються у зв'язку з проведенням планових робіт на об'єктах електромереж, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 6 та 7 серпня вводять за багатьма адресами. Жителям області рекомендують завчасно підготуватися до тимчасових незручностей: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші важливі електронні пристрої, а також врахувати години відключень під час планування повсякденних справ.

За інформацією операторів електромереж, 6 серпня з 08:00 до 18:00 планові ремонтні роботи проводитимуться у селі Ветхалівка. На період виконання технічного обслуговування без електроенергії залишаться окремі споживачі. Тимчасові обмеження діятимуть для будинків, розташованих на таких вулицях:

Василя Стуса (б. 2),

Дружби (б. 5, 13),

Ковальова (б. 17а),

Лугова (б. 17, 34),

Молодіжна (б. 5, 17, 18, 22а),

Тараса Шевченка (б. 6, 22)

У цей же день, 06.08.2026 року, з 08:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть і у місті Гадяч. Через проведення профілактичних робіт електропостачання буде тимчасово припинене для мешканців низки вулиць. Відключення торкнуться будинків за такими адресами:

пров.Козацький (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15),

Козаченка (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16),

Малобудищанська (б. 1, 3, 5),

Миргородська (б. 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43),

пров.Нафтовиків (б. 20),

Олени Пчілки (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19Б, 19в, 19г, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43),

пров.Пасічний другий (б. 2, 4, 6, 8, 9),

Полтавська (б. 120, 122, 122а, 124, 126, 126а),

Прокоповича (б. 1-Г),

пров.Прокоповича (б. 1г, 1-Г, 1є, 2а),

Степана Лазуренка (б. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69),

Травнева (б. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 42, 56а, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 146а, 148а, 150, 150а, 150Б, 152, 154, 154б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 176а, 178, 180),

пров.Травневий (б. 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 45а),

пров.1 Заводський (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10),

пров.2 Заводський (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

пров.2 Польовий (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9),

пров.Весняний (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26),

пров.Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 6),

пров.Газовиків (б. 1, 1А, 6, 6-А, 44, 68, 70, 72, 74, 76А, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 102А, 105, 108, 108А, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134),

Заводська (б. 2, 4),

Захисників України (б. 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 207а, 209, 211, 213, 215, 217, 219),

пров.Захисників України (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12),

Західна (б. 72а, 78Б, 78є, 78-з, 78к, 78м, 78н, 78-п, 78-р),

Козацька (б. 82, 85, 93, 112, 130).

7 серпня планові відключення продовжаться у селі Кунцеве. Роботи триватимуть з 08:00 до 17:00, а без електропостачання на десять годин залишаться окремі домоволодіння. Тимчасові обмеження стосуватимуться споживачів, які проживають на вулицях:

пров.Береговий (б. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12),

пров.Гористий (б. 2, 4),

пров.Дачний (б. 3, 4, 5, 5а, 7),

Зелена (б. 1),

Клубна (б. 4),

пров.Лісний (б. 1, 3, 4, 6),

Молодіжна (б. 4, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 39),

Першотравнева (б. 4, 6, 16),

Полтавська (б. 3, 5, 6/2, 9, 11, 15/1),

Рибальська (б. 12, 15, 17, 19, 21, 23),

пров.Рибальський (б. 10, 13, 14),

пров.Річковий (б. 2, 3, 3а, 4, 5),

пров.Садовий (б. 4, 5, 6, 7),

пров.Тараса Шевченка (б. 3/1, 5, 9, 9а, 11, 12, 15, 15 а, 15а, 17),

Центральна (б. 3, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/28, 52, 53, 54/2, 55, 56, 57/1, 58, 59/2, 61, 62, 63/1, 63/1 а, 64, 64/1, 67/1, 68, 70, 71),

пров.Шкільний (б. 1, 3, 6)

Також 07.08.2026 року, масштабні ремонтні роботи проходитимуть у селі Забрідки. Енергетики працюватимуть з 08:00 до 17:00, тому частина мешканців залишиться без світла за адресами:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавий (б. 2),

пров.Лісний (б. 3),

Молодіжна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13).

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

Джерело: Петрівсько-Роменська громада

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