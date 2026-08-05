За новою системою оплати проїзду в Івано-Франківську вартість абонемента повністю окупається приблизно після 50 поїздок.

Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську отримала ще одну функцію, у місті стартувало тестування 30-денного безлімітного проїзного для користувачів транспортної картки «Галка», повідомляє Politeka.net.

Наразі новий сервіс працює у тестовому режимі, а його можливості перевіряють перед повноцінним запуском.

Після активації проїзного пасажири можуть без обмежень користуватися комунальними автобусами та тролейбусами протягом 30 календарних днів. Насамперед таке рішення стане вигідним для тих, хто щодня користується громадським транспортом.

Після придбання абонемента власнику картки не потрібно оплачувати кожну окрему поїздку. Це дозволяє суттєво скоротити транспортні витрати за умови регулярного користування міськими маршрутами.

У міській раді зазначили, що впровадження такого формату стало відповіддю на численні звернення мешканців, які просили створити більш економний варіант для щоденних поїздок. Саме тому нова система оплати проїзду в Івано-Франківську поповнилася довгостроковим безлімітним тарифом.

За оцінками фахівців, вартість абонемента повністю окупається приблизно після 50 поїздок, якщо стандартний квиток коштує 15 гривень. Після цього всі наступні поїздки до завершення строку дії проїзного фактично стають безкоштовними для користувача.

У міськраді також очікують, що нововведення сприятиме популяризації безготівкової оплати. Це дасть змогу пришвидшити посадку пасажирів, скоротити використання готівки та отримувати точнішу інформацію про пасажиропотік на різних маршрутах.

Дані, зібрані під час тестування, планують використати для подальшого вдосконалення транспортної системи. На їхній основі аналізуватимуть завантаженість маршрутів, коригуватимуть графіки руху та оцінюватимуть потребу в додаткових рейсах.

Тестовий етап триватиме ще певний час. Протягом цього періоду спеціалісти перевірятимуть стабільність роботи сервісу, опрацьовуватимуть відгуки пасажирів і, за необхідності, усуватимуть технічні недоліки. Якщо випробування пройде успішно, безлімітний 30-денний проїзний стане постійною частиною міської транспортної системи.

Джерело: pravda

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