Після підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові домогосподарства з невисокими доходами можуть оформити житлову субсидію.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області набуло чинності з 1 серпня для мешканців Львова, повідомляє Politeka.net.

Виконавчий комітет міської ради затвердив нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. У мерії зазначають, що навіть після перегляду розцінок вартість цих послуг у Львові залишається однією з найнижчих серед обласних центрів України.

Відтепер тариф на водопостачання становить 36,04 гривні за кубометр, а на водовідведення — 20,34 гривні. Загалом споживачі сплачуватимуть 56,38 гривні за один кубометр використаної води.

Попередні розцінки діяли з 2022 року. За цей період значно зросли витрати підприємства на електроенергію, паливо, реагенти для очищення води, технічне обслуговування обладнання та оплату праці. Саме збільшення собівартості послуг стало основною причиною перегляду тарифів.

У ЛМКП «Львівводоканал» наголошують, що додаткові надходження не планують спрямовувати на масштабні інвестиційні проєкти чи модернізацію. Насамперед кошти використовуватимуть для забезпечення безперебійної роботи систем водопостачання та водовідведення.

За попередніми розрахунками, для людини, яка споживає близько трьох кубометрів води щомісяця, витрати збільшаться приблизно на 92 гривні. Якщо родина використовує дев'ять кубометрів, щомісячний платіж зросте орієнтовно на 275 гривень. Остаточна сума залежатиме від фактичних показників лічильника.

Міський голова Андрій Садовий зазначив, що попередній тариф протягом більш ніж чотирьох років не покривав навіть базових витрат підприємства. За його словами, новий рівень оплати є мінімально необхідним для стабільного функціонування системи водопостачання та безперервного забезпечення мешканців якісною питною водою.

Окремою особливістю Львова залишається складна система подачі води. Значна частина ресурсу транспортується магістральними водогонами на великі відстані, що потребує значних витрат на електроенергію, утримання мереж та експлуатацію насосного обладнання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області в міській владі пояснюють необхідністю компенсувати зростання виробничих витрат. Контроль за використанням отриманих коштів здійснюватиме наглядова рада підприємства, а його керівництво обіцяє регулярно звітувати про основні напрямки фінансування.

У мерії також нагадали, що домогосподарства з невисокими доходами можуть оформити житлову субсидію. Для громадян, які вже отримують державну підтримку, перерахунок здійснюватиметься автоматично без необхідності повторного звернення.

Паралельно «Львівводоканал» продовжує оновлення міської інфраструктури. Наразі тривають роботи із заміни магістрального водогону західної групи водозаборів та реконструкції мереж на вулиці Зеленій. У міській раді зазначають, що за останні роки темпи оновлення трубопроводів у Львові вдалося збільшити майже утричі.

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