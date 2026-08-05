Графіки відключення світла у Миколаївській області на 6 та 7 серпня триватимуть за десятками адрес.

У частині населених пунктів в Миколаївській області 6 та 7 серпня триватимуть планові графіки відключення світла, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 6 та 7 серпня пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах, необхідних для підтримання стабільної роботи енергосистеми.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 6 серпня з 08:00 до 18:00 планові роботи проводитимуться у селі Квітневе. На час ремонту електропостачання буде тимчасово відсутнє в окремих будинках на таких вулицях:

Миру — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Терешкової — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Також 6 серпня ремонтні бригади працюватимуть у селі Луч. Відключення електроенергії триватиме з 08:00 до 18:00, а тимчасові обмеження торкнуться будинків на вулиці:

Променева — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29.

7 серпня планові ремонтні роботи продовжаться у селі Калинівка. Електропостачання буде тимчасово відсутнє з 08:00 до 18:00. Під відключення потраплять окремі будинки за такими адресами:

Баклана — 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126

Інгульська — 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Панищівська — 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 87

Свободи — 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 73А, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87А, 88, 89, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116

Соборна — 7, 9, 11, 13, 15, 18, 24, 26

Шкільна — 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98А, 99, 101, 103, 105, 105А, 107, 109, 111, 113, 115

07.08.2026 року, без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі у селі Пересадівка. Планові роботи триватимуть з 08:00 до 18:00, а відключення стосуватиметься будинку за адресою:

М. Грушевського — 148.

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