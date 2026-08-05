Українцям розкрили, якими будуть графіки відключення світла у Запоріжжі на 6 та 7 серпня.

Українців попередили про графіки відключення світла у Запоріжжі на 6 та 7 серпня, які діятимуть у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 6 та 7 серпня введено через планові роботи. Під час робіт енергетики перевірятимуть стан мереж, замінюватимуть зношені елементи, оновлюватимуть окремі вузли електрообладнання та виконуватимуть комплекс заходів, необхідних для забезпечення стабільної роботи системи.

За інформацією «Запоріжжяобленерго», 6 серпня один із етапів планових робіт триватиме з 09:00 до 17:00. У цей період електропостачання буде тимчасово припинене для окремих будинків за такими адресами:

Авіаційна — 1, 3, 5–17, 19, 20, 21–33, 22–28, 30–40

Героїв 110-ї бригади (Докучаєва) — 1–11, 2–14

Героїв 55 Бригади (Уральська) — 33–37, 39, 41, 43, 45, 45а, 76/2, 78–82

Грушева — 1, 2, 3, 4, 2006

Запорізька — 6 (п.1–4), 6 (п.5–7), 6

Зеленодольська — 1, 3–7, 9, 2–14

Кармелюка — 18а, 18–30, 19–31, 33а

Кишинівська — 1–17, 19, 2, 2–16, 18, 21, 22–30, 23–33, 32, 35

Коса — 4, 4с

Кропивницького — 1, 2–14, 7, 9, 11–15, 14–22, 19–23, 24, 25, 26, 27–31, 28–36

Культурна — 98–116, 101А, 115–121, 118–122, 121а, 123, 124, 125–137, 126, 128–132, 136–140, 137а, 139–151, 153, 155–159, 161, 163, 165

Леоніда Каденюка (Чкалова) — 75, 79, 80–90, 81, 83–87, 89, 91, 92, 92а, 94–102, 104–126, 113–131, 119, 128, 130–138

Максима Прокуратова (Хасанська) — 23–29, 24–30, 31–35, 32–36

Олександра Говорухи (Радгоспна) — 2, 3, 4–8, 5, 7, 8а, 8в, 9–15, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 16, 17, 23–31, 31а, 33, 35, 37, 37а, 39

Офіцерська — 15в, 31, 33–37

Парашутна — 16–22, 19–25, 22–30, 27–45, 32–38, 40а, 42–50

Планерна — 15–21, 16–22, 24–34, 25–29

Садова — 121, 123, 158–168

Святоволодимирівська (Калініна) — 118–126, 119, 121–125, 128–142, 129, 131, 133–145

Снайперська — 52–60, 62–66, 63–71, 73–79

Стаціонарна (Таманська) — 19, 27–31

Степова — 83, 85–93, 95–109, 109а, 111–119, 118, 120–128, 121, 123–131, 130, 132–138, 133–147, 142–146, 148–172, 149а, 149б, 151, 174, 176–184, 188

Української діаспори (Броненосця "Потьомкін") — 4, 5, 8–16, 9–21, 20(3ф)

Чарівна — 4–14, 11, 13–23, 16, 33

Чорних Запорожців (Ростовська) — 1–9, 2–24, 13–21, 23, 25, 26, 27–33, 28–34

Шкільна — 30, 32, 34, 36

Якимівська (Сєрова) — 1, 2, 3, 4, 5–15, 6, 10–16, 16а

Ясельна — 3, 4–14, 5, 7, 9–13, 18

Моторобудівників, пр. — 25–33, 31, 33, 35–45

Мінометний, пров. — 2–8, 3–7, 10а, 16.

7 серпня не буде електрики. Як і напередодні, ремонтні бригади працюватимуть з 09:00 до 17:00. На час виконання технічного обслуговування окремі будинки в Запоріжжі також тимчасово залишаться без електроенергії:

бул. Шевченка — 53–63

Володарська (Володарського) — 18А, 19А

Григорія Несмашного — 3–9, 11

Єднання — 11–55, 22–34, 36, 40–56

Івана Огієнка (Гастелло) — 27, 34, 38

Олени Пчілки (Крилова) — 1–21, 23, 2–26

Сумська — 7–11, 9А, 10

Шевченка — 19–29, 30–38, 40, 42

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 7 серпня також діятимуть з 09:00 до 16:00. Обмеження вводять за такими адресами:

Анашкіна — 182

Аптечна — 1–29, 2–26

Звільнена — 60–102, 61–85, 91–95, 104–112

Зеленодольська — 27–31

Ізмаїльська — 1–23, 2–12, 14, 16–34

Леоніда Жаботинського — 49

Леоніда Каденюка (Чкалова) — 99

Максима Здоревського (Курська) — 1–9, 2–14

Марка Безручка (Кутузова) — 35, 37

Парамонова — 15, 15А, 17

Якова Новицького — 10

пр. Моторобудівників — 86–96, 98, 102

пр. Соборний — 145, 145В.

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