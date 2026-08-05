Робота для пенсіонерів в Одесі створює більше можливостей для працевлаштування старшого покоління, кількість вакансій постійно стає більше.

Робота для пенсіонерів в Одесі стає дедалі доступнішою, адже місцеві роботодавці активно відкривають вакансії для кандидатів старшого віку та готові брати на роботу навіть тих, хто не має спеціальної підготовки, повідомляє Politeka.

На ринку праці зростає кількість пропозицій із офіційним працевлаштуванням, гнучким графіком та конкурентною оплатою. Чимало компаній забезпечують навчання, соціальні гарантії, безкоштовне харчування та розвезення працівників після завершення зміни.

Однією з актуальних вакансій є посада вчителя початкових класів у приватному ліцеї. Роботодавець пропонує заробітну плату до 25 тисяч гривень на місяць. До основних обов'язків входять проведення уроків, організація навчального процесу, ведення документації та участь у роботі педагогічного колективу.

Ще один варіант роботи для пенсіонерів в Одесі — адміністратор-касир із зарплатою від 30 до 37 тисяч гривень. Працівнику пропонують позмінний графік, своєчасну виплату заробітної плати, безкоштовне харчування та доставку додому після завершення робочої зміни.

Серед обов'язків — проведення касових операцій, оформлення замовлень у внутрішній системі, координація роботи персоналу, взаємодія з кур'єрами та контроль виконання замовлень.

Також роботодавці шукають прибиральницю-посудомийницю із заробітною платою близько 20 тисяч гривень на місяць. Для працівників передбачені змінний графік, безкоштовне харчування та організоване транспортування додому у вечірній час.

До основних завдань входять підтримання чистоти в приміщеннях, прибирання торговельних залів, службових кімнат і санітарних зон, а також дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Від кандидатів очікують відповідальності, акуратності та сумлінного ставлення до виконання своїх обов'язків.

Фахівці ринку праці зазначають, що кількість вакансій, відкритих для людей пенсійного віку, поступово збільшується. Роботодавці дедалі частіше оцінюють претендентів за їхнім досвідом, професійними навичками та бажанням працювати, а не за віком, що створює більше можливостей для працевлаштування старшого покоління.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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