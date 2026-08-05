На початку серпня супермаркети знову оновили цінники на низку популярних продуктів, помітним стало подорожчання продуктів у Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

На початку серпня 2026 року українські супермаркети знову переглянули ціни на низку популярних продуктів у Дніпропетровській області. Порівняно із середніми показниками липня подорожчання продуктів у Дніпропетровській області спостерігаєть на рибу, хлібобулочні вироби та курятину.

Як йдеться у Мінфіні, хоча темпи зростання вартості відрізняються залежно від категорії товарів, загальна тенденція до підвищення цін залишається незмінною.

Найбільш помітне подорожчання зафіксовано у рибному сегменті. Середня ціна живого коропа на початку серпня становить 299,50 грн за кілограм, тоді як у липні вона була 274,20. Таким чином, лише за місяць продукт подорожчав на 25,30 гривні, або майже на 9%.

Наразі живий короп представлений у Megamarket, де його продають за 299,50 гривень за кілограм. Це і є найвища та водночас єдина зафіксована ціна серед представлених торговельних мереж.

Зростання вартості спостерігається і в категорії хлібобулочних виробів. Хліб пшеничний нарізаний вагою 650 грамів у серпні коштує в середньому 50,99 грн, тоді як у липні його середня ціна становила 50,10. За місяць продукт подорожчав на 89 копійок.

На цей момент хліб представлений у Novus, де його продають за 50,99. Незважаючи на незначне підвищення, хліб залишається серед продуктів, які стабільно дорожчають протягом останніх місяців.

Відчутне підвищення цін також зафіксовано на куряче філе. У серпні середня ціна становить 233 гривень за кілограм, тоді як у липні вона дорівнювала 220,68. Таким чином, середня вартість зросла на 12,32.

Водночас різниця між супермаркетами залишається суттєвою. Найвигіднішу пропозицію має Novus, де куряче філе продають за 219 грн за кілограм. У Megamarket його можна придбати за 235, а найдорожче м'ясо коштує в Auchan — 245 гривень за кілограм. Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями становить 26 грн, що може бути відчутним для покупців, які регулярно купують м'ясну продукцію.

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