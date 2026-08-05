Дефіцит продуктів в Вінницькій області може стати одним із наслідків проблем із забезпеченням аграріїв азотними добривами, адже експерти вже попереджають про можливе скорочення майбутнього врожаю зернових та олійних культур, пише Politeka.net.

За словами агрономів, цього сезону використання азотних добрив суттєво зменшилося. Однією з причин стали зростання вартості продукції та складнощі з її придбанням, які навесні відчули багато господарств.

Фермери пояснюють, що азот є одним із ключових елементів для нормального розвитку рослин. Саме він забезпечує активний фотосинтез, формування зеленої маси та впливає на майбутню врожайність, тому повноцінної альтернативи йому наразі немає.

Фахівці зазначають, що окремі виробники скоротили внесення добрив майже на третину. Такий крок дозволив зменшити витрати, однак водночас підвищив ризик недобору зерна й олійних культур під час збирання.

Експерти пов'язують ситуацію зі скороченням внутрішнього виробництва, високими цінами на газ, логістичними труднощами, перебоями в енергопостачанні та наслідками бойових дій. Додатковий фінансовий тиск створюють витрати на пальне й транспорт.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області може посилитися, якщо нестача поживних речовин призведе до помітного зменшення врожайності. За попередніми оцінками, збір окремих культур здатен скоротитися на 15–20%, що також вплине на обсяги експорту та бюджетні надходження.

Для покращення ситуації представники аграрної галузі пропонують тимчасово скасувати мито на імпорт азотних добрив, знизити акциз на дизельне пальне для сільськогосподарської техніки та спростити постачання окремих видів продукції морським шляхом. На їхню думку, такі рішення допоможуть забезпечити господарства необхідними ресурсами та підтримати майбутній урожай.

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Джерело: agronews

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