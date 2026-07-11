Подорожчання продуктів у Миколаївській області вже бʼє по гаманцях місцевих жителів, навіть тих, які купують лише базові товари.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області зафіксовано у порівнянні теперішніх цінників із цінами, які були в минулому місяці, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області демонструють дані з офіційного сайту Мінфіну.

у категорії бакалії зросла середня ціна на рафіновану олію «Щедрий Дар» обсягом 850 мл. У липні середній показник становить 91,50 грн, тоді як у червні він був на рівні 85,02 грн.

У торговельних мережах вартість також відрізняється залежно від магазину. Зокрема, в окремих супермаркетах ціна перевищує 92 грн, а в інших наближається до 90 грн.

У сегменті соусів та спецій також зафіксовано підвищення. Томатна паста «Чумак» 350 г у липні має середню ціну 93,90 грн. Для порівняння, у червні середній показник становив 87,75 грн.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області особливо відчутне в категорії молочних виробів. Вершки «Простонаше» 10 відсотків жирності обсягом 200 мл у липні коштують у середньому 39,81 грн.

У червні середня ціна була 36,48 грн. У різних торговельних мережах вартість коливається залежно від постачання.

Фахівці пов’язують підняття цінників з низкою економічних факторів. Серед них вплив війни, що позначається на виробництві та логістиці, а також зростання витрат на транспортування товарів.

Додатковий тиск створюють перебої з електропостачанням. Також на ціни впливають загальна інфляція та коливання валютного курсу.

Ріст вартості сировини, зокрема компонентів для виробництва харчових товарів, а також зростання витрат на електроенергію і оплату праці поступово відображаються у кінцевій вартості продукції для споживачів.

Джерело: Мінфін

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