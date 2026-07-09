Дефіцит продуктів у Миколаївській області пов'язаний зі скороченням запасів старого врожаю та ще недостатньою кількістю свіжого.

Чкерез дефіцит продуктів в Миколаївській області склалася незвична ситуація, де одночасно продається продукція минулорічного врожаю та імпортні поставки картоплі, які суттєво відрізняються за ціною, передає Politeka.

Наразі вітчизняну картоплю зі сховищ можна придбати за 5–11 гривень за кілограм. Для порівняння, в аналогічний період минулого року її вартість коливалася в межах 13–23 гривень за кілограм.

Фахівці пояснюють, що на цінову ситуацію впливають обсяги залишків попереднього врожаю, стан продукції та темпи надходження нових партій. Через складні погодні умови частина бульб втратила належну якість, що позначилося на пропозиції на ринку.

Експерти зазначають, що нинішній стан ринку пов’язаний зі зменшенням запасів торішньої продукції та ще недостатньою кількістю свіжозібраної картоплі. Водночас імпортні поставки надходять нерівномірно, що також впливає на формування вартості і дефіцит продуктів в Миколаївській області.

У торговельних мережах уже представлена закордонна картопля, проте її ціна сягає приблизно 90 гривень за кілограм. Через високу вартість такий товар залишається малодоступним для значної частини покупців.

Учасники ринку допускають подальші коливання цін. Вирішальними факторами стануть обсяги нового врожаю, попит з боку споживачів та ефективність логістичних ланцюгів.

Аналітики очікують, що зі збільшенням пропозиції української картоплі ситуація поступово стабілізується. Якщо постачання будуть регулярними, ринок зможе повернутися до більш збалансованого рівня цін.

Подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від результатів нинішньої збиральної кампанії та загального обсягу врожаю в регіонах країни.

Джерело: ТСН

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