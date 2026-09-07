Кабмін розподілив освітню субвенцію на вересень–грудень 2026 року: Одеській міській громаді передбачено понад 1 млрд грн на зарплати педагогам. Гроші мають забезпечити виплати до кінця року з урахуванням підвищення зарплат із вересня.

Прогноз погоди в Одеській області на найближчий тиждень уже оприлюднили синоптики, а освітяни тим часом отримали важливу грошову новину: уряд розподілив понад 1 млрд грн освітньої субвенції для Одеської міської громади на зарплати вчителям до кінця 2026 року.

Ідеться про постанову Кабінету Міністрів України № 1077 від 31 серпня 2026 року, якою розподілено кошти на вересень–грудень, повідомляє Новини.LIVE. Для бюджету Одеської міської територіальної громади в документі передбачено 1 044 067,6 тис. грн освітньої субвенції. Новий розподіл набув чинності з 1 вересня.

Ці гроші мають забезпечити своєчасну виплату заробітної плати педагогам до кінця року. Адже з вересня 2026 року зарплата вчителів зростає в середньому ще на 20% — після того, як із січня її вже підвищили на 30%. Для фінансування цього підвищення уряд перерозподілив на програму освітньої субвенції 25,8 млрд грн.

Скільки отримають інші громади області

Одеса — найбільший отримувач серед громад регіону. Далі за обсягом субвенції йдуть Ізмаїльська міська громада — 98,6 млн грн, Чорноморська міська — 86,3 млн грн та Саф'янівська сільська — 81,3 млн грн.

Серед інших великих отримувачів — Роздільнянська міська громада (майже 64 млн грн), Білгород-Дністровська міська (59,9 млн грн), Балтська міська (58,1 млн грн), Подільська міська (58 млн грн), Ренійська міська (54,3 млн грн), Арцизька міська (53,6 млн грн) та Кілійська міська (53,5 млн грн).

Скільки передбачено для всієї області

Загалом на вересень–грудень 2026 року для Одеської області передбачено 3 млрд 737,3 млн грн освітньої субвенції. Майже 3,474 млрд грн із цієї суми розподілено між 91 територіальною громадою регіону.

Ще 263,4 млн грн освітньої субвенції надійдуть безпосередньо в обласний бюджет. Ці кошти призначені на зарплати педагогів закладів обласного підпорядкування — спеціальних шкіл, ліцеїв та інших навчальних закладів. Звичайні комунальні школи отримують державне фінансування зарплат учителів через бюджети своїх територіальних громад.

Що змінили у формулі розрахунку

Разом із новим розподілом Кабмін змінив формулу, за якою визначається обсяг освітньої субвенції. З 1 вересня граничну розрахункову наповнюваність початкових класів встановили на рівні 24 учнів. Це особливо стосується великих міст і громад, де раніше цей показник був вищим. Для громад, де розрахункова наповнюваність уже становила 24 учні або менше, нічого не змінюється.

Крім того, з вересня у формулу повернули всі години навчального плану, частину яких не фінансували з початку повномасштабного вторгнення. У Міністерстві освіти і науки наголошують, що при новому розрахунку субвенції ці години вже враховано.

Що це означає для вчителів

Загалом на вересень–грудень уряд розподілив між місцевими бюджетами України 57,4 млрд грн освітньої субвенції, ще 500 млн грн передбачили в резерві на випадок додаткових потреб. Педагоги Одеської області, як і решти країни, мають отримувати підвищену зарплату вчасно й у повному обсязі — саме на це спрямований новий розподіл.

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