Доплати для пенсіонерів у Харківській області готові надати українцям поважного віку, що належать до певних категорій.

Для пенсіонерів у Харківській області, які досягли певного віку, передбачена щомісячна компенсаційна доплата до пенсії, пише Politeka.net.

Вона стосується громадян, яким виповнилося 70, 75 або 80 років. Водночас сам по собі вік не є єдиною умовою для отримання додаткових коштів. Пенсіонер також має відповідати вимогам щодо загального розміру пенсійної виплати. Тому однакової доплати для всіх людей відповідного віку немає.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, компенсаційна виплата призначається після досягнення встановленого віку. Її сума залежить від вікової категорії пенсіонера.

Які доплати у Харківській області передбачені пенсіонерам

У 2026 році розмір вікової компенсації може становити:

для людей віком від 70 до 74 років — до 300 гривень щомісяця;

для пенсіонерів від 75 до 79 років — до 456 гривень;

для громадян віком 80 років і старше — до 570 гривень.

Таким чином, найбільша вікова доплата передбачена для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років. Однак отримати повні 570 гривень можуть не всі.

Ключове значення має загальний розмір пенсії. Вікова компенсація призначається за умови, що пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо пенсіонер уже отримує більше цієї суми, право на відповідну вікову доплату не виникає.

Чому пенсіонеру можуть нарахувати не всю суму

Варто звернути увагу на слово «до» у визначенні розміру компенсації. Це означає, що фактична сума може бути меншою за встановлений максимум.

Причина полягає у граничному розмірі пенсії. Якщо після додавання повної вікової доплати загальна виплата перевищила б 10 340,35 гривні, пенсіонеру нарахують лише частину компенсації.

Тобто доплату визначають таким чином, щоб після її врахування загальна пенсія не перевищувала встановлений ліміт.

Наприклад, якщо людині належить доплата до 300 гривень, але для досягнення граничної суми достатньо лише 150 гривень, саме таку суму і буде враховано у пенсійній виплаті.

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