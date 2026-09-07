Грошова допомога в Харківській області допоможе родинам у прифронтових громадах пройти зиму: одноразово виплатять по 19 400 гривень на опалювальний сезон.

Грошова допомога в Харківській області цієї осені стане підтримкою для найвразливіших родин перед опалювальним сезоном. Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразово по 19 400 гривень на проходження зими. Повідомляється на офіційній сторінці в Фейсбук прем'єр-міністра України.

Виплату спрямують тим, хто найбільше її потребує: людям з інвалідністю, одиноким пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, отримувачам житлових субсидій, багатодітним та прийомним сім'ям, одиноким матерям, родинам з дітьми з інвалідністю, дитячим будинкам сімейного типу та патронатним родинам.

Для реалізації програми уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики.

Як оформити грошову допомогу

Заяву на отримання виплати можна подати до 30 жовтня включно. Передбачено кілька зручних каналів:

Пенсійний фонд України;

ЦНАП;

місцева влада (органи соціального захисту).

Як отримати гроші

Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через відділення Укрпошти. Такий механізм дозволяє кожній родині самостійно вирішити, як спрямувати кошти — на придбання палива, оплату комунальних послуг чи підготовку житла до зими. Це одноразова підтримка, тож зволікати з поданням заяви не варто.

Грошова допомога в Харківській області охоплює прифронтові громади регіону, які найгостріше відчувають наслідки бойових дій і найбільше потребують підтримки напередодні холодів.

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