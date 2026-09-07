У Чернівцях сьогодні, 7 вересня, через ремонтні роботи призупинили водопостачання одразу на 7 вулицях. Води не буде до 19:00.

Відключення води у Чернівцях сьогодні знову зачепило житлові квартали міста — 7 вересня фахівці водоканалу проводять ремонтні роботи, через які без водопостачання лишилися одразу сім вулиць.

Як повідомили у Чернівецькому водоканалі, під відключення потрапили вулиці Стрийська, Дутковського, Стуса, Заліщицька, Швабська, Микулича та прилеглі до них.

Води у цих районах не буде до 19:00. Комунальники обіцяють відновити подачу одразу після завершення робіт і просять містян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Що робити мешканцям під час відключення

На час відключення у водоканалі радять заздалегідь набрати запас води для пиття та побутових потреб. Якщо після завершення ремонту вода з крана йтиме каламутною, її варто спустити кілька хвилин, поки вона не стане прозорою.

Актуальну інформацію про перебіг робіт та відновлення водопостачання можна дізнатися на офіційних сторінках Чернівецького водоканалу або за телефонами аварійно-диспетчерської служби підприємства.

Це не перше відключення води у Чернівцях за останні дні: 2 вересня комунальники вже призупиняли водопостачання на кількох вулицях міста через ремонтні роботи.

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