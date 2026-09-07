Забитые жиром кухонные сливы — это проблема, с которой сталкивается почти каждый. Жир, остатки еды и средства для мытья посуды постепенно оседают на стенках труб, а со временем образуют толстый слой налёта, который замедляет сток воды и вызывает неприятный запах. Простой способ прочистить слив без дорогих химических средств рассказала «королева чистоты» Линси Кромби, известная советами в программе ITV This Morning.
По словам экспертки, справиться с засорением поможет обычная кухонная соль. Она хорошо впитывает жир и жидкость, обладает лёгкими антибактериальными свойствами и может стать натуральным очистителем для раковины.
Как прочистить слив солью
Способ максимально простой: нужно засыпать щедрую порцию соли прямо в слив раковины, а затем залить её кипятком. Такой приём помогает размягчить и смыть жировые наслоения, возвращая трубам нормальную проходимость.
«Соль пригодится не только для готовки. Она отлично удаляет стойкие пятна, впитывает жидкости и даже подходит для дезинфекции кухонных губок или досок», — подчеркнула экспертка.
Как почистить раковину содой и уксусом
Ещё один действенный способ — использовать пищевую соду и белый уксус. Когда они смешиваются, образуется шипучая реакция, которая ослабляет загрязнения. Линси Кромби советует вылить полстакана пищевой соды в раковину, затем полстакана уксуса, а дальше — целый стакан средства для мытья посуды. Смесь стоит оставить на 15 минут, после чего слить горячую воду в слив.
Зная, как быстро почистить слив в раковине с помощью соли или соды с уксусом, можно обойтись без дорогих химических средств и вызова сантехника.
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