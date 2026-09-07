Как быстро прочистить слив в раковине без дорогой бытовой химии — ответ прост: понадобится лишь обычная кухонная соль и кипяток. Жир, остатки еды и моющие средства постепенно оседают на стенках труб и со временем образуют толстый слой налёта, провоцирующий неприятный запах и медленный сток воды.

Забитые жиром кухонные сливы — это проблема, с которой сталкивается почти каждый. Жир, остатки еды и средства для мытья посуды постепенно оседают на стенках труб, а со временем образуют толстый слой налёта, который замедляет сток воды и вызывает неприятный запах. Простой способ прочистить слив без дорогих химических средств рассказала «королева чистоты» Линси Кромби, известная советами в программе ITV This Morning.

По словам экспертки, справиться с засорением поможет обычная кухонная соль. Она хорошо впитывает жир и жидкость, обладает лёгкими антибактериальными свойствами и может стать натуральным очистителем для раковины.

Как прочистить слив солью

Способ максимально простой: нужно засыпать щедрую порцию соли прямо в слив раковины, а затем залить её кипятком. Такой приём помогает размягчить и смыть жировые наслоения, возвращая трубам нормальную проходимость.

«Соль пригодится не только для готовки. Она отлично удаляет стойкие пятна, впитывает жидкости и даже подходит для дезинфекции кухонных губок или досок», — подчеркнула экспертка.

Как почистить раковину содой и уксусом

Ещё один действенный способ — использовать пищевую соду и белый уксус. Когда они смешиваются, образуется шипучая реакция, которая ослабляет загрязнения. Линси Кромби советует вылить полстакана пищевой соды в раковину, затем полстакана уксуса, а дальше — целый стакан средства для мытья посуды. Смесь стоит оставить на 15 минут, после чего слить горячую воду в слив.

Зная, как быстро почистить слив в раковине с помощью соли или соды с уксусом, можно обойтись без дорогих химических средств и вызова сантехника.

Ранее Politeka сообщала, риски дефицита продуктов в Днепропетровской области: где ввели ограничения на продажу товаров.

Также Politeka сообщала, подорожание проезда в Киеве до 30 гривен: сколько стоит одна поездка за проездным.