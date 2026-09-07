Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 8 по 14 вересня показує помітний перепад температури: тиждень стартує прохолодно, з максимумом лише +20°, а завершується справжнім теплом до +27°. Синоптики Українського гідрометцентру відзначають, що дощів протягом усього тижня не очікується.

Мінлива погода не відступає від Харківщини й на початку вересня — новий тиждень з 8 по 14 вересня також принесе харків'янам відчутний перепад температур: від прохолодних +20° на початку до теплих +27° наприкінці періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +20° до +27°, а нічні — від +10° до +17°.

У вівторок, 8 вересня, повітря вдень прогріється лише до +20°, вночі очікується +10°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У середу, 9 вересня, температура вдень трохи підніметься — до +22°, вночі залишиться на позначці +10°. Хмарність мінлива, дощу не буде.

У четвер, 10 вересня, стовпчики термометрів вдень покажуть уже +26°, вночі — +12°. Небо переважно малохмарне, без опадів.

У п'ятницю, 11 вересня, вдень утримається тепла погода до +25°, вночі прогнозують +14°. Хмарно з проясненнями, дощу не передбачається.

У суботу, 12 вересня, денна температура опуститься до +22°, вночі — до +12°. Хмарність незначна, опадів не буде.

У неділю, 13 вересня, повітря вдень прогріється до +23°, вночі — до +14°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 14 вересня, тиждень завершиться найтеплішим днем: вдень до +27°, вночі — до +17°. Небо малохмарне, дощу не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 14 вересня, з максимумом +27°, а найпрохолоднішим — вівторок, 8 вересня, коли повітря прогріється лише до +20°. Перепад температур за тиждень становить 7°, при цьому опадів синоптики не прогнозують жодного дня.

Через відчутний перепад температур синоптики радять харків'янам одягатися відповідно до погоди — на початку тижня варто мати теплішу куртку, особливо це стосується людей похилого віку та дітей, а в теплі дні наприкінці тижня — не забувати про воду та захист від сонця під час прогулянок.

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