Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові фактично доступні у форматі готових обідів і свіжої випічки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові доступні в межах благодійного проєкту «Кухня Доброти», який реалізує фонд «Червона Калина Харків», повідомляє видання Politeka.net.

Ініціатива допомагає людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. По підтримку можуть звертатися мешканці міста, внутрішньо переміщені особи, пацієнти медичних установ, вихованці інтернатів та інші соціально вразливі категорії.

Основним напрямом роботи є забезпечення гарячим харчуванням тих, хто не має можливості самостійно організувати повноцінний прийом їжі.

Кухня щодня готує комплексні обіди. Готові порції доставляють до визначених пунктів, де їх можуть забрати люди, які потребують допомоги.

До меню входять перша страва, основна порція, салат і напій. Таким чином, отримувачі можуть поїсти готовою їжею без додаткових витрат.

Окремо волонтери випікають пиріжки з різними начинками. Свіжу випічку передають до лікарень, місць тимчасового проживання, а також людям, які залишилися без власного житла.

У роботі проєкту беруть участь волонтери, благодійники та партнери фонду. Вони допомагають забезпечувати кухню продуктами, обладнанням, пакуванням та іншими матеріалами, необхідними для щоденної роботи.

Завдяки такій підтримці команда може готувати сотні порцій щодня для мешканців, які перебувають у складних умовах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові фактично доступні у форматі готових обідів і свіжої випічки. Перед візитом рекомендується уточнити актуальний графік, місце видачі та правила отримання допомоги.

Джерело: chervona-kalyna

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