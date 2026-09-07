Графіки відключення світла в Одеській області 8 та 9 вересня стосуються планових профілактичних робіт — на відміну від аварійних знеструмлень, про які йшлося раніше.



У Чорноморську 8 вересня світло вимикатимуть у два етапи. Вулицю Олександрійську (будинки №80–135 та ТП2374) знеструмлять з 08:00 до 17:00 і повторно з 09:00 до 18:00. Без електропостачання також тимчасово лишаться вул. Приморська, 89/А та вул. Промислова, 12, про це повідомляє офіційний сайт міста Чорноморськ.

А вже 9 вересня з 08:00 до 19:00 у Чорноморську знову вимикатимуть вулицю Олександрійську (будинки №80–135 та ТП2374).

Планові роботи торкнуться й Яськівської територіальної громади. Як повідомляє Курісівська сільська рада, ДТЕК Одеські електромережі 8 вересня з 08:00 до 19:00 відключатиме електроенергію в селі Яськи та селі Троїцьке — для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електричних мережах.

Що зробити перед відключенням

Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, зробити запас питної води та вимкнути з розеток чутливу техніку, щоб уникнути її пошкодження під час відновлення подачі струму.

Раніше Politeka повідомляла, відключення світла в Одеській області 3 вересня: ДТЕК назвало вулиці, де не буде електроенергії.

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