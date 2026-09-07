Через аварійно-ремонтні роботи на енергообёєктах один із водозаборів Сум може бути знеструмлений у денні години 7–11 вересня. У міськраді попередили, коли саме мешканці можуть лишитися без води.

Відключення води у Сумах знову в графіку — через аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах один із водозаборів міста може бути знеструмлений у денні години протягом кількох днів поспіль.

Як повідомили в Сумській міській раді, з 7 по 11 вересня (включно) один із водозаборів міста протягом дня може бути знеструмлений орієнтовно з 09:00 до 17:00. У цей проміжок частина мешканців може відчути перебої з подачею води або тимчасове зниження тиску в мережі.

Причина — аварійно-ремонтні роботи на енергетичних об'єктах, які наразі тривають. Комунальники пояснюють: щойно енергетики завершать ремонт, водозабір повернеться до звичайного режиму роботи, а подача води відновиться повністю.

Кого можуть торкнутися відключення

Точного переліку адрес у міськраді наразі не публікували, тому знеструмлення може бути відчутним у різних районах міста залежно від того, який саме водозабір опиниться без живлення. Мешканцям радять врахувати, що вода може зникнути не одразу після знеструмлення — частина будинків живиться з резервних ліній.

Що радять робити мешканцям

заздалегідь наберіть запас питної та технічної води на денні години 7–11 вересня;

стежте за оновленнями на офіційних сторінках Сумської міської ради;

після відновлення подачі кілька хвилин зливайте воду, доки вона не стане прозорою.

Про точніші графіки та адреси міська рада обіцяє повідомляти додатково — якщо ситуація зміниться, інформацію оновлять оперативно.

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