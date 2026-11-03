Графики отключения света в Запорожье на 4 ноября обнародовали энергетики: без электроснабжения с 09:00 до 17:00 останутся десятки улиц из-за планового ремонта оборудования.

Графики отключения света в Запорожье на эту неделю дополнились новым днем - в среду, 4 ноября, часть города снова останется без электроэнергии. Причина - плановый ремонт электрооборудования, а не аварийная ситуация.

Обесточивание продлится с 09:00 до 17:00. Как сообщает Запорожьеоблэнерго, отключения затронут ряд улиц в разных районах города, поэтому жителям стоит заранее зарядить телефоны и павербанки.

Среди адресов, на которых свет исчезнет 4 ноября, - улицы Академика Климова, Алмазная, Анатолия Соловьяненко (бывшая Адмирала Ушакова), Батарейная, Производственная, Владимира Мономаха (бывшая Александра Невского) и Узкоколейная.

Кроме того, в графике упомянуты улицы Днепровские Пороги, Экскаваторная, Калибровая, Костя Гордиенко, Круговая, Легендарная, Луговая, Магистральная, Медицинская, Медная, Петра Сагайдачного и Профессора Толока.

Также отключения запланированы на улицах Севастопольская, Стратосферная, Теплостроительная, Техническая, Товарищеская, Транспортная, Троллейбусная, Трудовая, Фабричная, Фанатская, Финансовая, Лодочная, Штабная и Яровая.

Без света временно останутся и отдельные дома на проспекте Моторостроителей, переулках Калантыровский, Транспортный, Чугуевский и на шоссе Южном. В компании подчеркивают, что график может незначительно корректироваться в зависимости от хода ремонтных работ.

Куда обращаться, если света нет дольше графика

Если электроэнергия не появилась после указанного времени, жителям советуют обращаться в кол-центр Запорожьеоблэнерго и сообщить свой адрес. Диспетчеры уточнят, связано ли отсутствие света с плановым ремонтом или произошла отдельная авария на линии.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Запорожье на 31 октября: энергетики предупредили о новых графиках.

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