Ирландский боец Конор Макгрегор выйдет в октагон после долгого перерыва, чтобы сразиться с Дональдом Серроне в США
Ночью с 18 на 19 января в Лас-Вегасе состоится большой бой в рамках турнира UFC 246. Как сообщает Politeka.net в T-Mobile Arena приедете экс-чемпион мира в легком весе Конор Макгрегор, на счету которого 21 победа и 4 поражения. Его оппонентом станет 36-летний Дональд Серроне - 36 побед и 13 поражений.
В Украине прямую телетрансляцию поединка будет вести канал Setanta Sports Ukraine. Она начнется примерно в 6:30 - 7:00 по киевскому времени. Смотреть бой можно будет также по телеканалам «Рен-ТВ» (Россия), ESPN+ (США), BT Sport Box Office (Великобритания).
Конор Макгрегор впервые будет сражаться после разгромного поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова. В октябре 2018 году ирландец не только проиграл, но еще и был дисквалифицирован. Он не выходил в октагон больше года.
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А вот Доннальд Серроне активно выступал весь 2019-й год. Боец провел четыре боя. Серроне отправил в нокаут Александера Эрнандеса и победил по очкам Эла Яквинту. Но проиграл Джастину Гэтжи и Тони Фергюсону (схватку остановили медики).
После боя с Элом Яквинтой Серроне вызвал на бой Конора Макгрегора. Тот отреагировал в своем фирменном язвительном тоне: «Ты нищеброд, а я могу сделать тебя богатым. После подписания контракта на бой со мной, ты позвонишь своей жене и скажешь надевай красные трусики, он сделал нас богатым».
Напомним, что президент UFC Дэйна Уайт заявил о важности поединка и озвучил свой прогноз. По его словам, Конор Макгрегор получит реванш с Хабибом Нурмагомедовы, если одолеет Серроне.
«Для Конора победа в следующем поединке очень важна. Это будет грандиозное событие, которое поставит бойца в ряд претендентов на титульный бой. Если он победит, я дам ему то, о чем он просил. Он умолял меня об этом. Больше это не секрет – если Конор победит Серроне следующим его соперником станет Хабиб", — заявил президент UFC. Он добавил, что бой с Нурмагомедовым станет величайшим шоу и принесет рекордную сумму по трансляциям.
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