З 1994 року він стояв у гаражі

В одному з білоруських міст був виявлений білий Запорожець ЗАЗ-968М у дуже хорошому стані - на світ витягли авто часів СРСР, що не бачило доріг.

Відповідну публікацію розмістили на сторінці "retroautobelarus" в Instagram.

Автори публікації думали, що "капсул часу" немає, але ця машина довела зворотне. Автомобіль порадував - з 1994 року він стояв в гаражі і зберігся, судячи з фото, досить не погано.

Якщо звернутися до історії ЗАЗ-968М, то такі моделі в основному видавалися ветеранам і людям з інвалідністю, і в залежності від того, які у них були проблеми зі здоров'ям, було кілька модифікацій.



Численні автолюбителі, які підписані на сторінку присвячену автомобілям, активно спостерігають за всіма постами. Аудиторія не пройшла повз даної публікації і залишила чимало відгуків під знімками Запорожця.

Запорожець ЗАЗ - 968 зійшов з конвеєра в 1971 році і зараз виглядає майже так само, як і 50 років тому - його відреставрували і перефарбували в світлий відтінок жовтого - виглядає дуже круто.

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