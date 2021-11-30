В одному з білоруських міст був виявлений білий Запорожець ЗАЗ-968М у дуже хорошому стані - на світ витягли авто часів СРСР, що не бачило доріг.
Відповідну публікацію розмістили на сторінці "retroautobelarus" в Instagram.
Автори публікації думали, що "капсул часу" немає, але ця машина довела зворотне. Автомобіль порадував - з 1994 року він стояв в гаражі і зберігся, судячи з фото, досить не погано.
Обурений Філіп Кіркоров зчепився з відомим продюсером Дробишем: "Забудь моє ім'я"
Зупинилося серце учасниці "Євробачення": її пісні залишаться в пам'яті багатьох
Потяг розчавив авто з вчителькою та дітьми, деталі трагедії: "Розвозила учнів по домівках"
Обурений Філіп Кіркоров зчепився з відомим продюсером Дробишем: "Забудь моє ім'я"
"Не можу повірити": обірвалося життя легенди, яким захоплювалися мільйони
Якщо звернутися до історії ЗАЗ-968М, то такі моделі в основному видавалися ветеранам і людям з інвалідністю, і в залежності від того, які у них були проблеми зі здоров'ям, було кілька модифікацій.
Численні автолюбителі, які підписані на сторінку присвячену автомобілям, активно спостерігають за всіма постами. Аудиторія не пройшла повз даної публікації і залишила чимало відгуків під знімками Запорожця.
Запорожець ЗАЗ - 968 зійшов з конвеєра в 1971 році і зараз виглядає майже так само, як і 50 років тому - його відреставрували і перефарбували в світлий відтінок жовтого - виглядає дуже круто.
Нагадаємо, у Volkswagen Golf R знайшли недоліки: чим розчарував автомобіль під час тест-драйву
Як Politeka повідомляла, обновленний Hyundai Tucson вперше відрізняється гібридною моделлю: які переваги у популярного кросовера.
Також Politeka писала, що роскошний кросовер Audi вперше потрапив на фото.