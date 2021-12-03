Volkswagen Golf 2022 року на звивистих і дуже вузьких дорогах відчуває себе дуже впевнено.

Про це повідомляє "motortrend.com".

Volkswagen Golf 2022 року - це найпотужніший гольф, коли-небудь створений, з 2,0-літровим двигуном серії EA888, який тепер розвиває 315 к. с.

Резервне копіювання двигуна-це нова система повного приводу 4Motion, електромеханічна задня вісь з вектором крутного моменту і більш потужні гальма, ніж у автомобіля, що йде.

Volkswagen Golf 2022 року пропонуються з шестиступінчастою механічною коробкою передач, а також автоматичним приводом з подвійним зчепленням.

Тим не менш, у Volkswagen є недоліки, добре помітні в його інтер'єрі.

Проблема Volkswagen Golf 2022 року полягає в розташуванні елементів управління, особливо кнопок, які викликають різні функції на екрані, але при цьому розташовані поруч з вентиляційними отворами.

Це просто не має сенсу. Також не працюють регулятори температури і гучності безпосередньо під екраном, тому що, якщо ви випадково прикладете до них долоню при спробі використовувати екран, нічого не вийде.

Ємнісні сенсорні кнопки на рульовому колесі нітрохи не краще.

Volkswagen раніше були найпростіші схеми управління сенсорної панелі-тепер у нього одна з найбільш заплутаних.

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