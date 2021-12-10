Умільці переробили старий автомобіль на машину для гонок - зараз в ретро-авто дізнатися Старий "Москвич" можна хіба за обрисами даху і бампера.
Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі Instagram на сторінці autosamodelka розмістили пост старенького радянського "Москвича", якого переробили в яскравий і унікальний автомобіль.
Над автомобілем було вироблено велику кількість модифікацій і змін, які зробили зі звичайного радянського седана повноцінний сучасний автомобіль.
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Після втручання майстрів біленький "Москвич" може похвалитися модифікованим карбюратором, бампером та іншими технічними наворотами.
Машина одразу кидається в очі, видно, що багато пішло і грошей, і часу, і підхід творчий. Досить цікаво побачити на дорогах таке авто.
Автомобіль сподобався не всім користувачам мережі, але більшість все ж захопилися новинкою: "Молодець, не звичайне авто вийшло. Ще б салон подивитися", "Ці ковпаки були моєю мрією", "Звірюга, а не авто", "Москвич який їв після шести".
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