Видно, що багато пішло і грошей, і часу

Умільці переробили старий автомобіль на машину для гонок - зараз в ретро-авто дізнатися Старий "Москвич" можна хіба за обрисами даху і бампера.

Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі Instagram на сторінці autosamodelka розмістили пост старенького радянського "Москвича", якого переробили в яскравий і унікальний автомобіль.

Над автомобілем було вироблено велику кількість модифікацій і змін, які зробили зі звичайного радянського седана повноцінний сучасний автомобіль.

Після втручання майстрів біленький "Москвич" може похвалитися модифікованим карбюратором, бампером та іншими технічними наворотами.

Машина одразу кидається в очі, видно, що багато пішло і грошей, і часу, і підхід творчий. Досить цікаво побачити на дорогах таке авто.

Автомобіль сподобався не всім користувачам мережі, але більшість все ж захопилися новинкою: "Молодець, не звичайне авто вийшло. Ще б салон подивитися", "Ці ковпаки були моєю мрією", "Звірюга, а не авто", "Москвич який їв після шести".

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