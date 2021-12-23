Subaru Forester отримав безліч нагород і похвал за свою індивідуальність, яку багато хто вважає корисною останньому поколінні.

Оновлений Subaru Forester має безліч додаткових функцій, які дозволяють маленькому кросоверу бути конкурентноздатним, передає "kfz10.de".

Додані функції включають в себе камеру заднього виду, Багатофункціональний дисплей і багато іншого.

Враховуючи зовнішній вигляд Subaru Forester 2021 року, все залишилося в основному колишнім.

Були збережені Варіанти кузова Subaru Forester, перший з яких-більш похмурий і незграбний турбонаддув 2L і закруглена агресивна передня панель 2.5 L.

Дизайнери Subaru, очевидно, зберегли їх, можливо, через те, що вони знають з відгуків клієнтів, хто що купує.

Клієнти Subaru мають вибір між колесами, з яких можна вибрати три варіанти. один з них має розміри 17 дюймів, а два інших - 18-дюймові темно-сірі колеса.

Внутрішні характеристики нового Subaru Forester залишаються в основному колишніми.

Основні відмінності Subaru Forester полягають в центральному і 4,3-дюймовому багатофункціональному екрані, керованому за допомогою кнопок, прикріплених до рульового колеса.

Звукова система з шістьма динаміками вбудована в навігацію по голосовому управлінню, або, що ще краще, ви можете використовувати систему Harmon Kardon з вісьмома динаміками в якості опції.

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