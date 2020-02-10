Сергій Шахов - український політик, громадський діяч і підприємець зробив важливий пост для всіх українців у Фейсбук

Як виявилося, головою обласного Головного управління Держгеокадастру стала людина с реєстра корупціонерів.

"Чи можна людину з РЕЄСТРА КОРУПЦІОНЕРІВ ставити начальником обласного Головного управління Держгеокадастру?

На думку деяких чиновників – точно можно. Нещодавно до конкурсу на посаду допустили Рудя Всеволода Всеволодовича. Якого перед цим було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу!

Також Рудя Всеволода Всеволодовича було внесено до реєстру корупціонерів НАЗК.

Вважаю, що влада має бути більш ретельною в кадрових рішеннях. І не допускати корумпованих екс-чиновників до найвищих відповідальних позицій!", - написав Шахов.

Нагадаємо, нещодавно команда Шахова разом з колегами з депутатської групи «Довіра» провели зустріч з новопризначеним Віце-прем’єр-міністром України - Міністром розвитку громад та територій України Денисом Шмигалем.

На зустрічі учасники обговорили найболючіші проблеми Луганської області. Крім того, увагу міністра привернули до «діри» в 10 мільярдів гривень, які не отримали місцеві бюджети.

За словами присутніх, така ситуація заводить в глухий кут усі проекти місцевого соціально-економічного розвитку.

Раніше ми писали, що Сергій Шахов з трибуни парламенту показав шматки вугілля і відбійний молоток. Таким чином, він та його соратники вимагали виплатити зарплату українським шахтарям, яку не видають вже півроку.

"Шахтарі чекають, поки тут, у парламенті, змусять Кабмін заплатити їм зарплати. На День шахтаря гроші не дали, на Новий рік гроші не дали, на Різдво гроші не дали. Наступного тижня віддайте гроші, гроші є, ми проголосували за бюджет", - заявив Шахов.

Також політик вимагав нагодувати людей.

Нагадаємо також, що Сергій Шахов, коментуючи звільнення керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, заявив, що депутати перевірять на ефективність всіх керівників транспортних держпідприємств.

«Ми відправили депутатські запити Президенту України, Прем'єр-міністру та профільним правоохоронним органам - і нас почули, профільні міністерства і особисто Президент веде роботу щодо вирішення порушених нами питань. Результат є - керівник УЗ звільнений. Модернізація і збереження робочих місць має стати основою економічної безпеки країни», - сказав Шахов.