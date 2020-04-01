Здоровье и безопасность десятков миллионов украинцев зависит от дисциплины и временного дискомфорта нескольких десятков тысяч.
МВД до конца карантина больше не согласует ни один массовый чартерный рейс, для тех кто вместо соблюдений условий карантина после его начала улетел отдыхать, а теперь хочет вернуться без соблюдения обязательного режима обсервации ломая двери в аэропорту Борисполь.
Все, кто возвращается сейчас в Украину должны соблюдать карантин и 14 дней оставаться дома, чтоб не быть возможными разносчиками опасной инфекции!
Антон Геращенко, заместитель главы МВД
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Напомним, пассажиры устроили бунт в Борисполе, пришлось привлечь Нацгвардию: "выламывали двери и...", появились кадры с места.
Как сообщала Politeka, глава МИД Кулеба после дебоша в аэропорту сказал украинцам не возвращаться: заявление.
Также Politeka писала, что украинцы устроили бунт в «Борисполе»: привлечена Нацгвардия, «пока Зеленский…».