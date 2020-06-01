Скандальна ініціатива уряду щодо бібліотек викликала обурення та критику серед експертів та працівників освіти

Про це йдеться у заяві, яка була оприлюднена ГО «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна», пише Знай.

Далі наводимо текст заяви без коментарів та будь-яких змін:

Так до ГО «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» звернулись працівники бібліотек стосовно розміщеного на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Зокрема, фахівці бібліотечної справи звернули увагу на те, що в проєкті Закону відсутня стаття щодо діяльності спеціалізованих бібліотек, а саме бібліотек для дітей. На їхню думку, це може призвести до ліквідації або об’єднання великої кількості саме дитячих закладів.

Сьогодні бібліотеки залишаються осередком культури та просвітництва, особливо це стосується сільської місцевості. Бібліотеки для дітей сьогодні проводять різні заходи, направлені на розвиток та навчання молодого покоління, допомагають реалізувати потенціал школярів та співпрацюють з різними організаціями. Так, зокрема Громадський рух «Рідна країна» не один рік опікується бібліотеками. Про величезну роботу дитячих книгозбірень, спрямовану на виховання любові до рідного краю, до рідного міста, села і знання його історії та сьогодення відомо широко за межами бібліотек. Не один рік триває і активна співпраця «Рідної країни» та бібліотек для дітей в цьому напрямку.

Один із найбільших та найцікавіших проєктів – конкурс дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд», ініційований Національною бібліотекою України для дітей спільно з Фондом Миколи Томенка «Рідна країна» у 2016 році. Конкурс отримав великий резонанс, журі було надіслано 3476 творчих робіт від майже 3 тис. дітей з усіх областей України.

Тому Громадський рух «Рідна країна» звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики України, щоб при підготовці проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» вони врахували пропозиції працівників бібліотек та внесли відповідні зміни до законопроєкту стосовно гарантії діяльності спеціалізованих бібліотек, зокрема, бібліотек для дітей.

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