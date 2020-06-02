То були усе прелюди, а тепер

Ось-ось фінал.

Л.Костенко

Президент В.Зеленский верит в свою способность осчастливить миллионвы украинцев путем бесчисленных манипуляций, нарушения Конституции, нравственных норм.

В турборежиме, ночью, В.Зеленский, П.Порошенко, Д.Разумков, Н.Сольский продали народную землю. Безземельное человечество – это человечество, потерявшее святыни, потерявшее Родину. Теперь наши желанья, как сказал поэт: «Истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой» .

Был у президента момент, когда появилась узенькая полоска света на горизонте с новым правительством А.Гончарука , прокурором Р.Рябошапка , которые в угоду стылым ветром, коррупционным делкам и схемам не стали играть по их правилам. Окружение и советники почувствовали в этом большую угрозу. Поняли, что не будет возможности торговать чинами, воровать бюджет, отправили их в отставку.

Это победа А.Ермака, олигархов заметно ослабила власть В.Зеленского , изменила соотношение сил и их структуру в стране.

Олигархи получили поддержку, как и ранее получали от власти В.Януковича и П.Порошенко.

Как сказал патриот Украины, киевлянин Андрей Пальчевский: «Если мерить идеологию, которую исповедует президент В.Зеленский метром демократии, то, как видим, эти два понятия не только не совпадают, но и диаметрально противоположные. То, что делается в стране не назовешь демократией, ни капитализмом, ни социализмом. Тяжело вздохнув, признаем, что в стране настоящая автократия и демагогия, при которой абсолютная неограниченная власть принадлежит одному лицу В.Зеленскому. Грустно? Странно? Опасно? Опасно то , что его идеология разъедает страну, словно моль. И скоро мы можем очутиться в тоталитарном государстве. Именно поэтому нам нужна демократия и не просто демократия, а революционная демократия. Только без пуль и крови».

Опасные и «черные человечки», которые 26.05.2020 г. Захватили музей И.Гончара в Киеве. Власть! А что, и так можно? Это напомнило захват Крыма . На выжженной и уже проданной В.Зеленским земле, в стране нет ни материальных, ни духовных сил и ресурсов для благополучия страны и народа. В стране полный хаос и развал. Во власти президента его «слуг» нет стратегических программ развития страны даже на месяц. Подумайте, освойте опыт других стран, усвойте тысячи идей и множество форм жизни. И только потом внедряйте их в нашу жизнь. Но уже без глупых чиновников, авантюрных силовиков, сольских, гетьманцевых и других горе «слуг». С надеждой и верой в Украину.

Оглухли, не чують,

Кайданами міняються,

Правдою торгують.

Т.Шевченко

Украинский Журналист Павел Ильюша