У четвер, 24 вересня, у Хмельницькому проведуть планову профілактику водопровідних мереж із промиванням та дезінфекцією. Роботи триватимуть з 08:30 до 17:00.

Комунальні роботи у Хмельницькій області цього тижня тривають — у четвер, 24 вересня, міський водоканал проводитиме планову профілактику водопровідних мереж. Роботи з промивання та дезінфекції системи заплановані на проміжок з 08:30 до 17:00.

У «Хмельницькводоканалі» пояснюють, що така процедура є стандартною та обов'язковою і проводиться двічі на рік. Під час робіт у мережах використовуватимуть гіпохлорит натрію, а якість води контролюватимуть протягом усього дня.

Як проходитиме дезінфекція

Для знезараження води комунальне підприємство використовує гіпохлорит натрію. У водоканалі зазначають, що цей реагент виготовляють зі звичайної кухонної солі, тож він є безпечним для побутового використання в межах встановлених норм.

Протягом профілактичних робіт фахівчині лабораторії підприємства постійно контролюватимуть рівень залишкового хлору у водопровідних мережах по місту. Це дасть змогу стежити за параметрами води як під час промивання, так і після його завершення.

Мешканців також попереджають про можливий незвичний вигляд води на вулицях. Якщо 24 вересня на дорогах чи біля мереж з'являться потоки, це не обов'язково означатиме аварію: скидання води є частиною керованого технологічного процесу. Спочатку через систему пропускають воду для заповнення мереж гіпохлоритом, після чого воду з реагентом спускають, щоб промити трубопроводи.

Чому вода може стати каламутною

Під час промивання з внутрішніх поверхонь труб вимиваються накопичені відкладення, зокрема іржа. Працівники водоканалу намагатимуться максимально відводити таку воду через пожежні гідранти та засувки, однак частина забруднень може потрапити до внутрішньобудинкових мереж.

Тому в підприємстві радять після 16:00 24 вересня відкрити водопровідний кран на кілька хвилин і пропустити воду, щоб промити внутрішні мережі будинку після завершення основного етапу робіт. Якщо вода спочатку матиме незвичний колір або запах, її рекомендують спускати до повної нормалізації.

Водоканал радить тимчасово зняти фільтри

Окремо мешканців просять подбати про побутові системи фільтрації води. У «Хмельницькводоканалі» попереджають, що вода з підвищеним вмістом гіпохлориту натрію може негативно вплинути на мембрани фільтрів, а картриджі можуть увібрати специфічний запах. Тому на час профілактичних робіт підприємство наполягає на тимчасовому знятті домашніх фільтрів, а встановити їх назад можна буде після завершення промивання та стабілізації показників води.

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