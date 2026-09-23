Комунальні незручності у Вінницькій області знову торкнуться мешканців міста — у середу, 24 вересня, частина вінничан і жителі села Шкуринці залишаться без води майже на весь день. Про це повідомляє комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал».

Причиною відключення став ремонт водогону діаметром 200 мм. Фахівці підприємства працюватимуть на мережі впродовж понад 14 годин — водопостачання планують припинити о 09:00 ранку й відновити лише о 23:30 пізнього вечора.

Які саме райони залишаться без води

Під відключення потраплять два мікрорайони Вінниці — «Академічний» та «Над Бугом», а також село Шкуринці, що розташоване поруч. Саме вони живляться від водогону, який ремонтуватимуть комунальники.

«Будемо ремонтувати водогін діаметром 200 мм, тож робимо запаси води», — цитує повідомлення підприємства ВІТА ТБ. Мешканцям цих районів у водоканалі радять заздалегідь набрати запас води на весь період ремонтних робіт.

Що робити мешканцям

Аби не залишитися без питної води на півтора десятка годин, комунальники рекомендують: запастися водою для пиття й приготування їжі з розрахунку на весь день, а також набрати запас для побутових потреб — прибирання та гігієни. Найзручніше зробити це напередодні ввечері 23 вересня або вранці 24 вересня до 09:00.

Після завершення ремонту можливе короткочасне помутніння води — її варто злити протягом кількох хвилин до повного освітлення. Про зміни у графіку підприємство повідомлятиме додатково.

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