Графіки відключення світла в Одеській області 24 вересня передбачають планові знеструмлення через профілактичні роботи в електричних мережах.

Графіки відключення світла в Одеській області на 24 вересня знову актуальні: через планові профілактичні роботи в електричних мережах частину споживачів тимчасово знеструмлять. Роботи проводитиме ДТЕК, а мета — підвищити надійність електропостачання та запобігти аваріям.

Як повідомляє сайт Чорноморської міськради, «ДТЕК Одеські електромережі» виконуватиме роботи в межах Чорноморської міської територіальної громади. У зв’язку з цим електроенергія буде відключена протягом 24 вересня 2026 року.

Енергетики наголошують: такі знеструмлення є плановими, а не аварійними. Їх проводять, аби вчасно оновити обладнання та усунути потенційно небезпечні місця в мережах до початку опалювального сезону, коли навантаження на електромережі суттєво зростає.

Що варто знати мешканцям громади

Мешканцям Чорноморської громади рекомендується заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності світла: зарядити телефони та павербанки, подбати про запас питної води і свічок. Точні адреси й години знеструмлень для кожної вулиці активізуються окремо — перевірити свою адресу можна в офіційному графіку відключень ДТЕК.

Як дізнатися, чи стосується відключення вашої адреси

Актуальний перелік адрес і часові проміжки знеструмлення публікуються на офіційному сайті чорноморської міськради та в розділі повідомлень про планові роботи ДТЕК Одеські електромережі. Якщо вашої вулиці немає в переліку, світло у вас не вимикатиметься цим графіком.

Раніше Politeka повідомляла, відключення світла в Одеській області: у ДТЕК повідомили, скільки родин лишилося без електроенергії.