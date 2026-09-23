Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 24 по 30 вересня обіцяє мінливу погоду з дощами одразу чотири дні. Максимум повітря прогріється до +22°, а мінімум удень триматиметься на позначці +18°.

попередній прогноз погоди на Одещині вже попереджав про нестійку погоду, і новий тиждень з 24 по 30 вересня в Одеській області підтверджує цю тенденцію — синоптики очікують часту зміну хмарності та дощі одразу чотири дні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, температура вдень протягом тижня коливатиметься від +18° до +22°, а вночі — від +12° до +17°.

У четвер, 24 вересня, повітря вдень прогріється лише до +18°, а вночі опуститься до +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 25 вересня, температура вдень підніметься до +19°, вночі — до +15°. Хмарність очікується мінлива, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

У суботу, 26 вересня, стовпчики термометрів удень покажуть +20°, а вночі — +17°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 27 вересня, вдень повітря прогріється до +21°, а вночі охолоне до +14°. Хмарність залишиться мінливою з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 28 вересня, очікується найтепліший день тижня — вдень до +22°, вночі температура утримається на позначці +14°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У вівторок, 29 вересня, температура вдень опуститься до +19°, вночі — до +16°. Хмарність малохмарна, але синоптики попереджають про можливі опади.

У середу, 30 вересня, завершує тиждень прохолодніша погода — вдень +18°, вночі +15°. Небо хмарне з проясненнями, і знову можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 28 вересня, коли повітря прогріється до +22°, а найпрохолоднішими будуть четвер, 24 вересня, та середа, 30 вересня, з денною температурою +18°. Перепад максимальних значень за тиждень становить 4°. Опади синоптики прогнозують у четвер, 24 вересня, п’ятницю, 25 вересня, вівторок, 29 вересня, та середу, 30 вересня.

Оскільки дощі очікуються чотири дні протягом тижня, одеситам варто заздалегідь подбати про парасольку та водонепроникний одяг, а водіям — бути особливо уважними на дорозі через можливу мокру поверхню.

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