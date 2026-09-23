Графіки відключення світла в Черкасах 24 вересня передбачають планові знеструмлення на низці вулиць: більшість адрес лишаться без електроенергії з 09:00 до 16:00, а на Смілянському шосе — до 17:00.

Графіки відключення світла в Черкаській області на 24 вересня знову оновилися — частина міста залишиться без електроенергії через планові роботи на мережах.

24 вересня у Черкасах триватимуть планові відключення електроенергії, які охоплять як центральні вулиці, так і окремі будинки на околицях. Більшість знеструмлень заплановано в проміжку з 09:00 до 16:00.

Про це повідомляє Черкасиобленерго, графіки опубліковано на офіційному порталі Черкасиобленерго.

Які адреси знеструмлять 24 вересня

Найдовше відключення — з 10:00 до 17:00 — чекає на Смілянське шосе, 8 км. Решта адрес буде без світла з 09:00 до 16:00, причому за окремими з них відключення зафіксовано кількома записами в графіку.

Зокрема, на бульварі Т. Шевченка без електроенергії лишаться будинки № 145 та № 135, а також парні номери 2–18. По вулиці Хрещатик знеструмлять будинок № 130, по вулиці Праведниці Шулежко — № 39.

На вулиці М. Грушевського відключення торкнуться будинків № 70 та № 74, а також парних номерів 216–232. По провулку 2-й Одеський без світла будуть будинки 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, по провулку 1-й Одеський — 3, 5, 7, а по вулиці Одеській — 4, 6, 14, 26, 26а.

Масштабне знеструмлення охопить вулицю Гоголя (будинки 1–15), провулок М. Слабошпицького (1–43), вулицю Курортну (3, 5, 7), вулицю С. Бандери (32–57 та будинки 50, 50/1, 50/1а, 50/7) і вулицю Героїв Чорнобиля (будинок 46).

Що робити, якщо ваша адреса у графіку

У Черкасиобленерго радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про альтернативні джерела світла. Перевірити актуальний графік за своєю адресою можна на офіційному порталі компанії, де інформація оновлюється щодня.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Черкасах 22 та 23 вересня: названо вулиці, де не буде електроенергії.

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