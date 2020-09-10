Міський голова Києва Віталій Кличко за час своєї каденції не впорався із засміченням столиці та її околиць

Про це на своїй сторінці у Facebook написавши лідер політичної партії" Рідна країна " Микола Томенко.

"У столиці за 6 років правління чинного мера так і не вирішено питання з переробкою відходів. Хоча, нагадаю, Віталій Кличко ще в 2014 році обіцяв залучити інвесторів щоб побудувати новий, сучасний сміттєпереробний завод в Києві. Потім, в 2018, обіцяв, що такий завод з'явиться через два роки. Вони вже йдуть, а в цьому напрямку не зроблено жодного кроку. Зате команда Кличка замилює киянам очі модернізацією старого сміттєспалювального "заводу " Енергія", який за світовими стандартами вже прожив свою і не відповідає ніяким екологічним нормам", – заявив політик.

Томенко вказав на те, що марним обіцянкам Віталія Кличка вже давно не вірять жителі Харківського масиву і Позняків, які щодня змушені доїхати гаром.

Але в цьому питанні, вважає він, важливо не тільки сучасна переробка сміття.

"Спочатку необхідно ввести ефективну систему його сортування. Це вже давно зроблено у всіх сучасних столицях світу. А ось у Києві сортувальних ліній, які можуть впоратися зі столичним об'ємом сміття, немає. А тому, навіть те, що збирають у сортувальні контейнери в столичних дворах, за фактом виявляється на п'ятому полігоні, який вже став епіцентром екологічної катастрофи", – акцентував увагу політик.

Микола Томенко нагадав, що цей полігон знаходиться в селі Підгірці під Києвом і був побудований ще в 1986 році.

"І хоча ще в грудні минулого року Кличко повідомив про плани закриття і рекультивації полігону, ніяких реальних кроків у цьому напрямку не зроблено. Судячи з усього, столиця буде використовувати це звалище для викидання відходів і далі - альтернативи не створено. Місцеві жителі неодноразово протестували проти роботи полігону на території села Підгірці, адже він отруює повітря та підземні води. Але хіба Кличко на них звертає увагу?" – обурений політик.

Виходить, робить висновок Микола Томенко, що єдине «досягнення» команди Кличка на ниві боротьби із засміченням столиці та її околиць, це розробка плану управління відходами.

"За 6 років, що Кличко при владі-тільки план! І його змогли затвердити на сесії Київради ... А Київ тим часом тоне у смітті!",- підвів підсумок лідер "Рідної країни".