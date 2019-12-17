Все менше українців звертаються за пільгами

Стало відомо, що десятки тисяч українців в опалювальному сезоні залишилися без субсидій

Про це пише Politeka.net.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, у поточному році перед опалювальним сезоном майже 80 тисяч громадян не отримали пільги від держави.

Повідомляється, що з травня поточного року в органи соцзахисту за субсидіями звернулися 1,3 млн українців, але майже 6% отримали відмову.

Кількість звернень для отримання пільг від держави за 2 місяці опалювального сезону порівняно з 2018 роком впало на 60%.

"Це пов'язано з тим, що частини домогосподарств субсидії переназначаются автоматично. Разом з цим, є категорії, які повинні були звернутися для їх призначення повторно, зокрема, орендарі житла, домогосподарства, де не проживає хтось із зареєстрованих членів і де є громадяни з відсутніми доходами", - розкрив нюанси заступник голови профільного міністерства Віталій Музиченко.

У відомстві також нагадали українцям, що вони тепер можуть отримувати субсидії від держави двома способами.

"Люди можуть самі вибрати спосіб отримання субсидії – готівковий або безготівковий. Готівкове відшкодування приходить разом з пенсією або паралельно, а безнал адмініструється Ощадбанком і надходить відразу на рахунок постачальника послуг. Це важливо для того, щоб не утворювалося заборгованостей за спожиті комунальні послуги", - резюмував чиновник.

Раніше ми повідомляли про те, що українських пенсіонерів скоро будуть перевіряти. Зокрема, Верховна Рада затвердила закон про верифікації пенсій та інших державних виплат.

Згідно з документом, в Україні будуть проводити ретельні перевірки тих, хто отримує держвиплати з метою встановлення законності їх отримання.

Відтепер перевірці підлягають пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, які громадяни України отримують від держави, місцевих бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

Також Politeka писала, що українцям підвищили пенсії перед Новим роком: хто в списку щасливчиків.