Український експерт з податків Грігол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України, розповів про контрабанду та наповненні бюджету

Журналісти газети "День" поговорили з фахівцем про наповнення бюджету України. Державний діяч поділився своїми думками про економіку країни і майбутнє в 2020 році.

Україна не змогла виконати дохідну частину бюджету. Календарний рік вже майже закінчений і у фахівця запитали, чому так сталося.

Григол Катамадзе впевнений, невиконання бюджету - велика проблема для життя країни. Він не так давно читав інтерв'ю глави Мінфіну Оксани Маркарової, яка повідомила про проблеми з недобору на митниці. Вона назвала дві причини - безмитний імпорт обладнання для альтернативної енергетики та закупівля природного газу за ціною нижчою, ніж була в бюджеті.

"Я вважаю ці аргументи слабкими. Невиконання бюджету в частині митниці, я впевнений, сталося через контрабанди. Це велика біда України. Про це багато говорить бізнес. Експерти оцінюють втрати бюджету від сірого імпорту і контрабанди на рівні 63-93 мільярдів гривень на рік.", - розповів експерт.

Фахівець упевнений, що не бізнес винен у цьому. Підприємці завжди думають про оптимізацію витрат. Якщо йому дають можливість возити контрабанду, то він буде це робити.

"Але хіба бізнес винен у контрабанді? Підприємець завжди буде оптимізувати свої витрати. Бізнесу в Україні дали можливість ввозити контрабандні товари, і він це робить. Винні в цьому законодавча і виконавча влада. Якщо на території країни немає можливості реалізувати контрабандно ввезений товар, то не буде сенсу його ввозити.", - сказав Катамадзе.

Український бізнес живе в тіні з-за того, що це дозволяє державу. При цьому нерозумно вважати, що українські підприємці не хочуть платити податки, зазначив експерт.

"Я категорично не згоден з тими, хто кажи, що український бізнес звик і не хоче платити податки. Це неправда. Український бізнес живе в тіні, тому що держава цю «тінь» створює.", - підсумував фахівець.

Нагадаємо, Грігол Катамадзе може стати главою Бюро фінансових розслідувань

А ще Politeka писала, Григол Катамадзе отримав українське громадянство

Також Politeka повідомляла, реформа податкової системи — думка бізнесу і влади



