Зарплати і соціальні виплати українці отримуватимуть по-новому через рішення чиновників

Як повідомляє Politeka, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За словами чиновника, тепер українці зможуть самі вирішувати, на яку картку буде приходити заробітна плата, пенсія або державна соціальна допомога.

Уточнимо, що подібною можливістю працівники могли користуватися і зараз, але тільки де-факто. Підприємці, як правило, не могли виконувати вимоги, оскільки зміна банку для виплат ускладнювала нарахування зарплати. Наразі ж ситуацію закріпили на законодавчому рівні.

Крім того, планується запустити спеціальну «гарячу лінію», куди українці зможуть скаржитися.

До цього стало відомо, хто може розраховувати на новий перерахунок пенсій в 2020 році. Про це під час прямої лінії розповіла заступник голови Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Галина Мастюгіна.

зокрема, вона вирішила зробити уточнення щодо того, хто з пенсіонерів досягли 65-річного віку і мають 30-35 років стажу, можуть розраховувати на перерахунок виплат.

Мастюгіна підкреслила, що в законодавстві є такий нюанс: розмір виплат пенсіонерам, які мають необхідну кількість стажу, не може бути менше 40% мінімальної зарплати.

"Мінімальна зарплата зазвичай змінюється кожен рік з 1 січня, і тоді проводиться відповідний перерахунок пенсій. Проте варто зауважити, що цей перерахунок здійснюється тільки непрацюючим пенсіонерам, адже працюючим проводиться іншого перерахунок — по стажу та заробітку", - додала вона.

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