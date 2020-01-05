У Мінсоцполітики розповіли про отримання субсидії боржниками з комунальних послуг

Відповідне уточнення опублікувала прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Зазначається, що порядок призначення субсидій визначається постановою Кабінету Міністрів України №848.

"Житлова субсидія не призначається в разі отримання структурним підрозділом з питань соціального захисту населення від підприємств - постачальників послуг інформації про наявність простроченої більше місяця (на дату подання такої інформації) заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, термін позовної давності якої минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що житлова субсидія у разі наявної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг призначається з початку опалювального сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризації або оскарження заборгованості в судовому порядку.

"У той же час Положення передбачено, що при наявності заборгованості субсидії можуть бути призначені на підставі рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради або комісії, яка ними утворюється (Комісія), з урахуванням конкретних обставин, що склалися", - відзначили в прес-службі.

Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії у таких випадках приймається Комісією. Облік заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг належить до повноважень організацій, що надають житлово-комунальні послуги.

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