Значна частина українських міст може підняти тарифи на воду в 2020 році, що виллється у кругленькі суми в нових платіжках, пише 24 канал

Статистика показує, що в середньому українська сім'я з трьох осіб споживає 10 кубометрів холодної води щомісяця, за що доводиться платити від 160 до 300 гривень, залежно від міста. У 2020 рахунок збільшиться до 165-360.

Не у всіх містах при цьому зростання тарифів буде однаковим. Наприклад, у Луцьку ціна може вирости на 10%, а в Києві значно більше з 20.82 гривень до 36.22. Доведеться витрачати на порядок більше також мешканцям Житомира, Тернополя та низки інших міст.

Основною причиною росту тарифів експерти називають підняття цін на електроенергію у 2019. Після запуску нового ринку електроенергії ціни зросли часом до 30%. Згодом ціни опустилися, проте в січні вони знову можуть піднятися на 20-25%.

Проблема в тому, що тариф не передбачає таких високих витрат, скаржаться у водопостачальних підприємствах. Підприємства вимушені покривати витрати грошима, виділеними на модернізацію. Зрештою, це приводить до погіршення послуг населенню.

Також зросли витрати на заробітну плату у зв'язку з ростом з 1 січня 2020 мінімалки до 4723.

Попри регулярне збільшення тарифу, підприємствам хронічно не вистачає грошей на інновації. Система водопостачання у більшості міст України зношена і лише на її підтримку у великих містах потрібні сотні мільйонів гривень щороку.

Раніше ми писали, що Київводоканал повідомил, що перегляне тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2020 рік. Тобто побутовим споживачам разом з ПДВ пропонують новий тариф на водопостачання - 13,44 грн за 1 куб. м, а на водовідведення - 9,42 грн за 1 куб. м.

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