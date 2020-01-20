Курс долара до гривні в Україні протягом нової тижня, який починається 20 січня, може зрости

Такий прогноз зробив старший аналітик Альпарі Вадим Иосуб, передає «РБК-Україна».

Очікується, що курс долара на міжбанку може скласти близько 24,5 грн, а готівковий «зелений» у банках може торгуватися на рівні 24,3/24,6 гривні за один долар.

Експерт відзначив, що курс долара на міжбанку прискорив зростання у п'ятницю, 17 січня. Це сталося на тлі заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

"Однак після обіду, коли стало зрозуміло, що президент країни Володимир Зеленський відклав рішення про прийняття відставки, гривня частково відновила позиції", - додав Иосуб в коментарі.

На 20 січня 2020 року Нацбанк України встановив офіційний курс долара на рівні 24,25 гривні за долар - це 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як свідчать дані на сайті регулятора, курс долара НБУ встановлено на такому рівні: 24,2527 гривні за 1 долар (+0,1604 грн). При цьому курс долара на 17 січня становить 24,0923 гривні за 1 долар.

Як повідомлялося раніше, експерти все частіше прогнозують прийдешній обвал гривні. Причому про це говорять вже не тільки економісти. Так, раніше ми писали про прогнозі для національної валюти від астролога Влада Росса.

За його прогнозом, великий ризик падіння гривні з'явиться, коли вибухне світова фінансова криза, тобто починаючи з жовтня. Тоді курс може обвалитися до 40 гривень за долллар.

Раніше повідомлялося, що глави українських фінансових підприємств назвали курс долара, який очікують до кінця 2020 року.

Відповідна інформація міститься у документі "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку.

Там, зазначається, що середнє значення обмінного курсу в 2020 році очікується на рівні 27,43 гривень за долар.

Нагадаємо, курс долара знову здивує українців, прогнози різко змінилися.

Як повідомляла Politeka, долар і євро зірвалися з ланцюга, курс валют різко змінився: НБУ розкрив всі карти.

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