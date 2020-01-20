Ціни на бензин вичерпали свій потенціал на ринку

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, протягом трьох останніх тижнів вартість палива в Україні падала. Обвал був поступовим і тривав аж до 8 січня.

Однак, як попереджають експерти, потенціал вже вичерпано, тому українцям не слід очікувати нового зниження цін на бензин.

Ціни на бензин перестали падати з кількох причин. В першу чергу, через ослаблення національної валюти. Не варто забувати, що на ринок палива в Україні серйозно впливає Білорусь, яка продовжує постачати нам нафтопродукти.

Третій фактор, що вплинув на ціну, - подорожчання нафти у світі. У середньому зараз вона торгується більш ніж за 65 доларів за барель, а в період з 3 по 8 січня її ціна підвищувалася і до $70.

На думку аналітиків, ціна на бензин зараз стабілізувалася і серйозних ривків поки чекати не варто.

"Падіння цін у грудні базувалося на зміцнення гривні, профіцит всіх марок палива і стабільності світових котирувань. У січні ситуація змінилася за всіма пунктами, що буде диктувати трейдерам необхідність взяти паузу до появи ясності з ключовими факторами ціноутворення. Спрогнозувати зараз можна тільки те, що ціна зростати не буде. Є запас міцності в АЗС. В іншому все буде залежати від маси факторів, які неможливо передбачити", - озвучив свій прогноз експерт Сергій Куюн.

Аналогічну думку висловив і інший експерт Дмитро Марунич. Він упевнений, що коливань не буде, якщо тільки не станеться щось раптове і глобальне.

"Швидше за все подальшого зниження цін не буде. І зростання поки не передбачається. Якщо курс нацвалюти відносно стабільний, не розвинеться якась велика війна на Близькому сході і нафту не буде дорожчати, то я поки що не бачу передумов для зростання", – додав Марунич у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли, ситуація на Близькому Сході, включаючи авіакатастрофу з українським літаком МАУ, вплинули на вартість нафти.

Наприклад, ціна на нафту марки WTI підскочила відразу на 4% після інформації про те, що іранська армія атакувала військову базу США 27 грудня 2019.

Аналогічна ситуація сталася і з маркою нафти Brent, яка також впевнено злетіла в ціні. В ході торгів тиждень тому розцінки піднімалися до позначки в $69,2.

Тому українським водіям слід бути готовими до можливого подорожчання бензину на АЗС.

Нагадаємо, ціни на бензин в Україні різко зміняться: "Січень стане..."

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