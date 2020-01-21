Політичні фактори, такі як скандал з аудіозаписами переговорів прем'єра Олексія Гончарука, завжди мають дестабілізуючий вплив на національну валюту

Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін. Експерт розповів, чого варто чекати українцям на тлі скандалу і які ще є ризики для гривні, передає «Главред».

Економіст зазначив, що січень взагалі є місяцем слабкої фінансової активності, що природно призводить до дестабілізації валютно-фінансової ситуації в країні. Тому підстави для падіння гривні є.

Але тут, за словами експерта все залежить від дій уряду.

«Якщо уряд і Нацбанк не збереться і не проведе заходів щодо стерилізації зайвої гривні, особливо безготівковій, то маятник може серйозно відхилитися в бік девальвації. Крім того, потрібно, в що б те ні стало, стимулювати надходження вільно конвертованої валюти в країну і скоротити державні витрати шляхом скорочення утримання бюрократичного апарату. Тобто, насамперед, скоротити оклади та привести їх у відповідність до тарифної сіткою з прив'язкою до прожиткового мінімуму», - зазначив Соскін.

За його словами, все це потрібно зробити до кінця січня, інакше в лютому може початися крах фінансової системи.

«Якщо вони упустять момент, то курс валют може піти за 30 гривень за долар, почнеться масовий скидання гривні, фінансовий колапс може дійти до 50 гривень за долар і його буде важко зупинити», - каже експерт.

За його словами, якщо уряд не зробить все необхідне, то криза спричинить за собою падіння заробітних плат і інфляцію, як у Венесуелі. Потім відбудеться падіння рівня життя, скачок цін на газ, бензин, що в свою чергу підвищить тарифи на комуналку, перевезення, що спричинить подорожчання продуктів харчування та побутових товарів.

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