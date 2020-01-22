Стало відомо, як тепер українцям доведеться оформляти субсидію на комунальні послуги

Як передає Politeka.net, про це розповіла голова Мінсоцполітики Юлія Соколовська.

За її словами, ті українці, які хочуть самі оплачувати комуналку, отримуючи пільгу на банківський рахунок або живими грошима, зможуть у будь-який час подати заявку до органів соціального захисту.

Для порівняння, раніше подібну заяву на отримання пільг від держави необхідно було подати до старту опалювального сезону, і це створювало масу клопоту українцям.

З 1 січня 2020 року, щоб оформити субсидію в зручний час, необхідно буде подати заяву довільної форми в районний орган соцзахисту, вказавши в документі реквізити банківського рахунку і номер мобільного телефону.

Завдяки нововведенню українським сім'ям не потрібно буде чекати опалювального сезону для оформлення пільг, якщо вони не встигли подати заявку або їх фінансове становище змінилося.

Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

У профільному міністерстві також заявили, що перший перерахунок буде проведений у січні 2020 року. Сума, яку перерахують, зарахують в якості оплати майбутніх платежів.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

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